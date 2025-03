Zaključek letošnje sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih bo tradicionalno pripadel Planici, kjer bosta v petek in nedeljo posamični tekmi, v soboto pa še ekipna. A znamenita Letalnica bratov Gorišek bo že jutri ob 10. uri sprejela prve letalce, to bo skupina predskakalcev, ki bo preizkusila razmere. In komu bo pripadla čast prvega poleta na kultni napravi pod Poncami?

"Prvi se bo v smučino podal Lojze Petek, fizioterapevt moške reprezentance A," sporočajo prireditelji pokljuškega spektakla.

Lojzetu Petku bo tako pripadla čast prvega poleta ob koncu sezone 2025/26, za njim se bodo po letalnici spustili še Jošt Sušnik, Nejc Toporiš, Rok Tarman, Luka Bubulj, Gorazd Završnik, Vid Vrhovnik, Erazem Stanonik, Maj Pagon, Gašper Brecl, Urh Rošar, Patrik Vitez, Ožbe Zupan, Urban Sušnik, Jaka Drinovec, Erni Prišlič, Marcel Stržinar, Nik Heberle, Tadej Bedenik, Samo Seljak, Nik Gostiša Lah, Matic Garbajs, Bine Šifrer, Urban Remic, Jošt Juvan, Matic Jereb, Raffael Buzzi, Peter Reisenger, Andre Fussenegger in Peter Resinger.

Na letalnici pod Poncami se bodo od četrtka do nedelje najboljši letalci pomerili še na treh tekmah (v petek in nedeljo posamični in v soboto ekipni), razdelili bodo zadnje točke in dva kristalna globusa.

Tekmovalce prvi uradni trening na Letalnici bratov Gorišek čaka v četrtek ob 8. uri, ob 10. uri se bodo začele kvalifikacije za petkovo tekmo. Poskusna serija v petek bo ob 14. uri, prva tekma pa ob 15. uri.

V soboto bo v Planici ekipna tekma, ki se bo začela ob 9.30. Ob 8. uri bo na sporedu poskusna serija.

V nedeljo se bo dogajanje s poskusno serijo začelo ob 8.30, začetek zadnje tekme sezone pa je predviden za 9.30.

Spored finala svetovnega pokala Sreda, 26. marec:

10.00 uradni preizkus Letalnice bratov Gorišek Četrtek, 27. marec:

8.00 uradni trening, 1. serija

9.00 uradni trening, 2. serija

10.00 kvalifikacije Petek, 28. marec:

14.00 poskusna serija

15.00 posamična tekma Sobota, 29. marec:

8.00 poskusna serija

9.30 ekipna tekma Nedelja, 30. marec:

8.30 poskusna serija

9.30 finalna posamična tekma sezone

Preberite še: