Četrtek je v planiškem večdnevnem spektaklu že tradicionalno namenjen temu, da tribune pretežno napolnijo (naj)mlajši ljubitelji športa. Tudi letos ni bilo nič drugače. Prevladovali so šolarji, ki so, oboroženi z najrazličnejšimi pripomočki, vztrajali več ur ob letalnici in goreče navijali za tekmovalce. Vtise o četrtku, ko jih je že zgodaj zjutraj z 246,5 metra dolgim poletom navdušil Domen Prevc, so strnili šolarji iz Osnovne šole Šmartno pri Litiji.

Proti Gorenjski so se zjutraj z vseh koncev Slovenije zgrinjali avtobusi. Eden od teh je pod Ponce pripeljal tudi šolarje četrtega razreda osnovne šole Šmartno pri Litiji, ki jim ni bilo pretežko zgodaj vstati in se odpraviti v svetovno zibelko smučarskih poletov.

Domen Prevc je mlade navijače navdušil že v prvem poletu, ko je pristal pri 246,5 metrih. Foto: Grega Valančič

V Planici je dogajanje spremljalo prek deset tisoč gledalcev. Prevladovali so mladi, že tradicionalno osrednji gostje četrtkovega dogajanja, ki so v okviru projekta Otroci Triglava kar tekmovali v tem, kdo bo glasneje pozdravil slovenske skakalne junake. Opremljeni so bili z zastavami, transparenti, tatuji, dobro voljo in velikim odmerkom občudovanja junakov na letalnici bratov Gorišek.

Mladi so znova dokazali, da obožujejo smučarske orle, in danes so imeli kaj videti že v prvi seriji za trening, ko je Domen Prevc poletel kar 246,5 metra daleč.

Ko smo jih vprašali, za koga najbolj stiskajo pesti, je bil po takem poletu odgovor na dlani. "Domeeen Prevc," se je slišalo iz grl četrtošolcev, ki imajo različne izkušnje s Planico. Nekateri so tu že bili, drugi so danes prvič v živo spremljali polete, spet tretji so tu spremljali skakalce na manjših napravah v mlajših selekcijah.

"Adrenalin, dobre smuči, pogum in dovolj velik dres," po mnenju četrtošolcev potrebuje tisti, ki se odpravi na letalnico bratov Gorišek. Foto: Sportal

"Za vse Slovence smo, Domen je sploh super, ker tako daleč leti, pa Timi, Anže," so skupaj ugotavljali Tjaš, Voranc in Anej, Neža pa je dodala, da so v končani sezoni navijali tudi za odlično Niko Prevc, ki je pred dvema tednoma dvignila drugi veliki kristalni globus. "Nobene druge skakalke ni bilo, ki bi jo sploh premagala, tako dobra je bila."

Rajanje ob harmoniki:

In kaj po njihovem mnenju potrebuje skakalec, da se poda na planiško velikanko? "Adrenalin, dobre smuči, pogum in dovolj velik dres," so v smehu pripomnili, eden od njih pa je dodal: "Domen je šel že zjutraj 246 metrov, upamo, da bo poletel do rekorda."

Tega sicer niso dočakali, so pa po dolgih kvalifikacijah opazovali preboj sedmih Slovencev na petkovo tekmo.

Več kot deset tisoč gledalcev si je ogledalo kvalifikacije. Foto: Grega Valančič

"Prek akcije Zavarovalnice Triglav smo prvič v Planici, na natečaju z risbami pa sodelujemo vsako leto in letos smo res veseli, da nam je uspelo, da smo bili nagrajeni, za kar se zahvaljujemo vsem, ki so glasovali. Najbolj nas razveseljuje to, da so otroci tako navdušeni nad skoki, športom, vsi smo radi navijači, naš kraj je že tako znan po navijanju, saj imamo dobre rokometaše in na sploh športnike. Jaz sem tudi sama pristaš tega in jih v tem duhu tudi vzgajam," pravi razredničarka četrtega razreda OŠ Šmartno Jerneja Fortuna in verjame, da bodo današnji spomini otrokom ostali za lep čas.

Skoraj 120 tisoč otrok in poseben pokal Tjaša Kolenc Filipčič Foto: Sportal Zavarovalnica Triglav, ki je s Planico povezana več kot pol stoletja, je v sklopu akcije Otroci Triglava tudi letos pod Ponce pripeljala okoli štiri tisoč otrok in njihovih spremljevalcev. Oglede poskusnih serij in kvalifikacij smučarskih poletov omogoča otrokom iz različnih družbenih okolij že vse od leta 1979. "Akcija Otroci Triglava poteka že skoraj pol stoletja, na kar smo zelo ponosni. Otroke pripeljemo v Dolino pod Poncami na ogled skokov, poskrbimo tudi za to, da imajo zabaven program, predvsem pa, da navijajo za vse tekmovalce. To je moj najljubši dan, saj otroci prinesejo dobro voljo. Želimo jim približati šport, zdrav način življenja, verjamemo, da skozi to akcijo otrokom omogočamo edinstveno izkušnjo. V vseh teh letih, odkar poteka akcija, smo pripeljali že skoraj 120 tisoč otrok. Ena izmed akcij je tudi natečaj za pokal Planica 7, s katerim spodbujamo ustvarjalnost otrok. Letošnji izbor je bil zahteven, zmagovalka pa je vključila tudi lokalne značilnosti. Za otroke je to posebna izkušnja, če se njegova risba lahko potem spremeni v pokal, ki ga dobi zmagovalec Planice 7," je ob tem povedala direktorica službe za marketing v Zavarovalnici Triglav Tjaša Kolenc Filipčič. Med okoli štiri tisoč Otroci Triglava je bilo letos skoraj štiristo tistih, ki so si oglede poletov prislužili s sodelovanjem v natečaju Ustvari pokal za Planico 7. Avtorico zmagovalne risbe, devetošolko Zalo Ban, posebno doživetje še čaka. Na zadnji dan tekmovanj bo namreč pokal, ustvarjen po njeni risbi Zlati (po)let, predala tistemu skakalcu, ki bo v Planici v sedmih uradnih serijah osvojil najvišje število točk in tako osvojil tekmovanje Planica 7.

Foto: Grega Valančič

Glasno so navijali vsi, ne le osnovnošolci iz Šmartna, pač pa uradno prek 13 tisoč gledalcev, ki so dolg četrtek, ko so kvalifikacije trajale skoraj dve uri, zaznamovali z lepim vzdušjem. Občutili so dušo Planice, ki navdušuje mlado in staro že celo večnost in si je v svetu ustvarila status priljubljenega športnega fenomena. V petek, soboto in nedeljo jo bodo občutili še drugi.

FotoutrinkI:

Foto: Grega Valančič

Foto: Grega Valančič Foto: Grega Valančič