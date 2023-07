Kopecky zmagala tridesetič, a prvič na Touru

Za Lotte Kopecky je bila to 30. zmaga v karieri in prva na ženskem Touru, ki od lanskega leta, odkar poteka pod okriljem organizatorjev moške različice, velja za največjo dirko sezone. Sedemindvajsetletna Belgijka je napadla nekaj 100 m pred vrhom edinega kategoriziranega vzpona in se odpeljala skupini favoritinj za skupno zmago. Ciljno črto je prečkala 41 sekund pred zasledovalkami. Med njimi je drugo mesto zasedla Nizozemka Lorena Wiebes (SD Worx), tretja pa je bila njena rojakinja Charlotte Kool (DSM-firmenich).

V skupnem seštevku ima Kopecky 45 sekund naskoka pred evropsko prvakinjo s cestne dirke Wiebes, še dve več zaostaja Kool. "Ta etapa je bila v mojih mislih že nekaj tednov. Na zadnjem vzponu sem imela še nekaj moči, a si predstavljala, da mi bo katera še sledila. Sama sem prišla na vrh in bila prepričana, da me ne bodo ujele, če bom dovolj pritiskala," je po etapi organizatorjem dejala vodilna Belgijka. "To bo nekaj zelo posebnega. Komaj čakam na drugo etapo," je še o rumeni majici spregovorila Kopecky. Za ekipo SD Worx je to že 49. zmaga v sezoni.

Edine Slovenke na dirki ni bilo v ospredju. Triintridesetletna Kern je na koncu zasedla 60. mesto z zaostankom 2:55 minute.

V ponedeljek bo na sporedu razgibana druga etapa od Clermont-Ferranda do Mauriaca (151,7 km), v kateri bodo morale kolesarke premagati šest krajših kategoriziranih vzponov. Na zadnjega se bodo vzpele vsega 1,4 km pred ciljem v Mauriacu.