Trije slovenski kolesarji znova v sedlu

Kaj slovenske kolesarske čaka v naslednjih dneh in tednih

Matej Mohorič in Matevž Govekar bosta nastopila na prihajajoči dirki po Poljski, je sporočilo njuno moštvo Bahrain Victorious. Ekipa UAE Team Emirates pa je objavila, da bo del ekipe za klasiko San Sebastian tudi Domen Novak.

Slovenske kolesarje na najvišji ravni pred svetovnim prvenstvom čakata nova izziva. Na sedemdnevni dirki po Poljski, ta se bo začela v soboto, bosta nastopila Matej Mohorič in Matevž Govekar, medtem ko bo na sobotni klasiki San Sebastian dirkal Domen Novak.

Osemindvajsetletni Novak je v sredo in četrtek na dirki po Kastilji in Leonu zasedel 63. mesto. Na priljubljeni baskovski klasiki bo v službi kapetana, Juana Ayusa. Mladi Španec se pripravlja na špansko pentljo, ki se bo začela 26. avgusta in kjer bo branil lansko tretje mesto v skupnem seštevku.

Tadej Pogačar Foto: A.S.O./Charly Lopez Na 43. klasiki San Sebastian (231 km) bo tretjo zmago (2019, 2022) lovil Belgijec Remco Evenepoel. Mladi Belgijec se pripravlja na svetovno prvenstvo v Glasgowu (3. - 13. avgust) in obrambo naslova na dirki po Španiji.

Na SP ne bo Mohoriča, ki se bo v zadnjem delu sezone posvetil drugim ciljem. Najprej ga čaka nastop na dirki po Poljski, kjer je pred dvema letoma zasedel skupno drugo mesto. Preizkušnjo po Poljski se bo v soboto začela z ravninsko etapo v okolici Poznanja (183,7 km). Dovolj priložnosti bo tudi za drugega Slovenca na dirki, Govekarja, ki je letos s petim mestom v tretji etapi na kriteriju po Dofineji dokazal, da sodi med najboljše mlade sprinterje.

Ostali slovenski kolesarji v svetovni seriji ta teden ne bodo dejavni. Primož Roglič in Jan Tratnik se z Jumbo-Vismo pripravljata na Vuelto, Luka Mezgec (Jayco-AlUla) pa je pred kratkim sklenil nastop na Touru.

Tudi Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) si je vzel nekaj dni počitka po dirki po Franciji, odpovedal pa nastop na kriteriju v belgijskem Aalstu ter na prvem evropskem prvenstvu v gorskem kronometru v Švici. Za zdaj je jasno, da ne bo nastopil na dirki po Španiji, ni pa še znano, ali bo zastopal slovenske barve na SP v Glasgowu.

Kolesarska zveza Slovenije bo seznam potnikov na Škotsko predvidoma objavila v ponedeljek.