Novica, ki bo razveselila navijače Tadeja Pogačarja

Poleg Pogačarja bo na moški cestni dirki adut tudi Luka Mezgec, ki je na Dirki po Franciji prav tako pokazal odlično pripravljenost. Moško cestno ekipo bodo sestavljali še Domen Novak, Matevž Govekar, Kristijan Koren, Tilen Finkšt, Jaka Primožič in Anže Skok. Dirka bo na sporedu že prvi konec tedna, v nedeljo, 6. avgusta.

Pod vodstvom selektorja Martina Hvastije bo nastopila četverica fantov v kategoriji do 23 let. Najbolj izstopa Gal Glivar, ki je letos že dobil močno etapno dirko pokala narodov na Poljskem, poleg njega so v ekipi še Boštjan Murn, letos peti na dirki Pariz–Roubaix, državni prvak v cestni dirki Teo Pečnik in Natan Gregorčič.

Vrhunec drugega konca tedna v Glasgowu pa bo ženska cestna dirka, kjer bo Slovenija nastopila v postavi Urška Žigart, Špela Kern in Urša Pintar, za vožnjo na čas pa prihaja še Eugenija Bujak. Selektor Gorazd Penko bo od svojih varovank zagotovo želel napadalno dirkanje in iskanje priložnosti v begu.

Monika Hrastnik Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

V spustu se bo za kolajne borila tudi Monika Hrastnik

Za kolajne se bo borila tudi najboljša slovenska kolesarska v spustu Monika Hrastnik, poleg nje bodo v spustu nastopili še trije v moški konkurenci, to so Luka Berginc, Žak Gomilšček in Jan Cimperman.

Reprezentanca v olimpijskem krosu bo v Glasgowu štela pet članov. Pri ženskah bosta nastopili Tanja Žakelj in Vita Movrin, pri moških pa Rok Naglič.

Na Škotskem bo tekmovala tudi reprezentanca v BMX, kjer bo med člani nastopil Jaka Remec.

Pri parakolesarjih bo v kategoriji H3 nastopil Anej Doplihar v cestni dirki in vožnji na čas.

