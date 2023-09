Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ruskem napadu z brezpilotnimi letalniki v regiji Odesa na jugu Ukrajine, ki je bil usmerjen proti pristaniški infrastrukturi na Donavi, sta bila ponoči ranjena dva civilista, so davi sporočile obrambne sile južne Ukrajine. Pri tem so sestrelile 22 dronov.

11.37 V Ukrajini zaradi suma goljufije priprli vplivnega tajkuna

V Ukrajini so v soboto pridržali vplivnega tajkuna Igorja Kolomojskega. Sodišče v Kijevu je zanj odredilo dvomesečni pripor, potem ko ga je ukrajinska varnostna služba obtožila goljufije in pranja denarja. Pridržanje Kolomojskega po poročanju tujih medijev kaže na odločenost Kijeva, da kljub vojni ukrepa proti korupciji.

Kolomojski je že v preteklosti zavrnil vse očitke na svoj račun. Poslovnež velja za enega od oligarhov, ki so se po razpadu Sovjetske zveze leta 1991 dokopali do ogromnega bogastva in s tem pridobili izjemen politični in gospodarski vpliv. Foto: Wikimedia Commons / Anna Bezulik

Ukrajinska varnostna služba (SBU) je v soboto zjutraj objavila ugotovitve preiskave, v kateri je Kolomojski, sicer lastnik skupine finančnih in industrijskih podjetij, obtožen kriminalnih dejavnosti, vključno z goljufijo in legalizacijo nezakonito pridobljenega premoženja.

Ob tem je na Telegramu objavila fotografije, ki prikazujejo, kako mu uradniki izročajo rezultate preiskave, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Sodišče je zatem zaradi goljufije in pranja denarja za 60-letnega tajkuna odredilo dvomesečni preiskovalni zapor. Hkrati so mu določili varščino v višini skoraj 510 milijonov grivn (okoli 12,7 milijona evrov), s čimer bi lahko milijarder do začetka sojenja počakal na prostosti. Plačilo varščine je zavrnil, njegov odvetnik pa je sporočil, da se bo pritožil.

Kolomojski, ki je bil zadnja tri leta tarča ameriških sankcij, naj bi med letoma 2013 in 2020 legaliziral pol milijarde ukrajinskih grivn, tako da jih je prenesel v tujino prek bank pod svojim nadzorom. Preiskava pod vodstvom državnega tožilstva se nadaljuje, so po poročanju dpa sporočili v Kijevu.

11.30 Mok: Udeležba ruskih športnikov na azijskih igrah ni možna

Ruski in beloruski športniki ne bodo smeli tekmovati na azijskih igrah v Hangzhovu na Kitajskem, potem ko je Mednarodni olimpijski komite (Mok) sklenil, da načrt "ni izvedljiv". Julija je olimpijski svet Azije (OCA) na svoji generalni skupščini izglasoval, da do 500 športnikov iz Rusije in Belorusije na igrah lahko tekmuje kot nevtralni.

Mok je Rusiji in Belorusiji sprva prepovedal udeležbo na mednarodnih športnih dogodkih, potem ko je Moskva napadla Ukrajino februarja 2022. Pred nekaj meseci pa je športnim zvezam priporočil, naj Rusom in Belorusom omogočijo vrnitev kot nevtralnim športnikom na posameznih tekmovanjih in pod strogimi pogoji. Foto: Guliverimage

"Koncept udeležbe športnikov z ruskimi in beloruskimi potnimi listi na azijskih igrah 2023 smo raziskali, kot smo razpravljali na olimpijskem vrhu decembra 2022, vendar ni bil izvedljiv zaradi tehničnih razlogov," je navedbo Moka citiral novičarski portal insidethegames.

Julija je azijski olimpijski komite dovolil udeležbo do 500 športnikom iz Rusije in Belorusije na azijskih igrah. Mok se je nato strinjal, da bo preučil predlog in športnike iz obeh držav za udeležbo na nekaterih kvalifikacijskih dogodkih za olimpijske igre v Parizu 2024.

Vendar je tiskovni predstavnik azijskega olimpijskega sveta zdaj povedal, kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, da "ruskih in beloruskih športnikov na azijskih igrah ne bo in da je to odločitev Moka, ne pa azijskega olimpijskega komiteja."

Ruski in beloruski športniki letos niso smeli nastopiti niti na evropskih igrah.

8.50 V ruskem napadu z droni v Odesi dva ranjena

V ruskem napadu z brezpilotnimi letalniki v regiji Odesa na jugu Ukrajine, ki je bil usmerjen proti pristaniški infrastrukturi na Donavi, sta bila ponoči ranjena dva civilista, so davi sporočile obrambne sile južne Ukrajine. Pri tem so sestrelile 22 dronov, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, ki navaja ukrajinske medije.

Ukrajinske letalske sile so pojasnile, da so ruske sile ponoči v Odesi izvedle več napadov z brezpilotnimi letalniki šahed iranske izdelave in da jih je ukrajinska protizračna obramba uničila 22 od skupno 25, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dodali so, da je bila zadeta pristaniška infrastruktura, zaradi česar je izbruhnil požar, ki pa so ga gasilci hitro pogasili.

Potem ko je julija propadel mednarodni dogovor o izvozu ukrajinskega žita preko Črnega morja je Rusija okrepila napade na južni ukrajinski regiji Odesa in Mikolajiv, kjer se nahajajo pristanišča in infrastruktura, ki so ključnega pomena za prevoz žita.

Prejšnji mesec je preko začasnega koridorja prva civilna tovorna ladja iz Ukrajine preko Črnega morja kljub ruski blokadi prispela v Istanbul.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je v soboto sporočil, da sta začasni črnomorski koridor za žito prepluli še dve ladji.