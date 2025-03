Umrla je slovenska igralka Barbara Babič, ki je delovala na področju gledališča, filma in televizije, so zapisali na spletnih straneh Združenja dramskih umetnikov Slovenije. Med drugim je bila desetletje članica gledališkega ansambla Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Nova Gorica, kjer so spomnili na njeno "paleto tankočutnih dramskih kreacij".

Barbara Babič, hči Jožeta Babiča in Teje Glažar, je odraščala z gledališčem in še pred študijem dramske igre na ljubljanski Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) nastopala v predstavah Primorskega dramskega gledališča.

Med študijem dramske igre in umetniške besede je igrala v Mestnem gledališču ljubljanskem, po študiju pa svojo igralsko pot nadaljevala v novogoriškem gledališču. Poleg oblikovanja gledaliških vlog je nastopala tudi v filmu in na televiziji, so v petek zapisali na spletni strani Združenja dramskih umetnikov Slovenije, katerega članica je bila igralka.

Ustvarila je paleto tankočutnih dramskih kreacij

V SNG Nova Gorica pa so v zapisu na spletni strani ob igralkini smrti spomnili, da je bila članica novogoriškega gledališkega ansambla med letoma 1995 in 2004 in da je odraščala z novogoriškim gledališčem.

"V desetletju stalnega igralskega angažmaja v Novi Gorici je ustvarila paleto tankočutnih dramskih kreacij, ki jih je oblikovala s smislom za poglobljene predstavitve intenzivnega notranjega doživljanja dramskih likov," so zapisali. Dodali so, da so njen igralski opus poleg dramskih vlog bogatile tudi številne filmske in televizijske, najodmevnejša projekta, v katerih je nastopila, sta Veter v mreži in Srečno!.