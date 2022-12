Mick Schumacher se seli k Mercedesu, a ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mick Schumacher bo leta 2023 zapustil dirkaško akademijo pri Ferrariju v formuli 1 in se pridružil Mercedesovi ekipi AMG Petronas kot rezervni dirkač, so potrdili pri Mercedesu. Prvak formule 2 leta 2020 je bil od leta 2019 član Ferrarijeve akademije.

Sin sedemkratnega svetovnega prvaka v formuli 1 Michaela Schumacherja je v zadnjih dveh sezonah vozil za ameriško dirkalno ekipo Haas, ki ima motorje Ferrarija.

Po težkem letu z dvema nesrečama v Savdski Arabiji in Monaku so se pri Ferrariju in Haasu odločili, da ne bodo podaljšali sodelovanja s 23-letnikom.

Portal racingnews365.com navaja, da je Mercedesov šef Toto Wolff, ki je priznal željo po vrnitvi imena Schumacher k srebrnim puščicam, podpisal pogodbo s prvakom formule 2 kot rezervnim voznikom za naslednjo sezono.

Naloge rezervnega dirkača in marketinške naloge

V objavi je Mercedes potrdil, da bo Schumacher mlajši prihodnje leto opravljal naloge rezervnega dirkača in marketinške naloge ter bo navzoč na vseh dogodkih v okviru dirk za veliko nagrado v formuli 1.

V sezoni 2023 bosta za ekipo iz Maranella vozila Španec Carlos Sainz in Monačan Charles Leclerc. Foto: Guliver Image

Leclerc in Sainz prvi in drugi voznik

Njegov oče je za volanom Ferrarija osvojil pet naslovov svetovnega prvaka, bil pa je tudi član Mercedesa. V sezoni 2023 bosta za ekipo iz Maranella vozila Monačan Charles Leclerc in Španec Carlos Sainz. Zasedena sta tudi druga kokpita dirkalnikov v elitnem razredu pri ekipi Haas. Schumacherjevo mesto pri Haasu bo pripadlo rojaku Nicu Hülkenbergu, s Haasom pa bo podpisal pogodbo tudi Kevin Magnussen.

Za Mercedes dirkata Britanca Lewis Hamilton in George Russell. Hamilton, ki je leta 2020 izenačil Schumacherjev rekord po številu naslovov svetovnega prvaka, je sezono končal na šestem mestu, Russell pa je bil v minuli sezoni četrti.