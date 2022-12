Po Ferrarijevem slaba sezona odnesla še šefa Williamsa

Ekipa formule 1 Williams bo v sezono 2023 vstopila z novim šefom ekipe in novim tehničnim direktorjem. Poslovila sta se Jost Capito in Francois-Xavier Demaison.

Daleč so šampionska leta ekipe Williams. Nekdanja ekipa pokojnega Franka Williamsa je bila devetkrat kontruktorski prvak, sedemkrat pa je imela tudi prvaka med dirkači. Oboje nazadnje leta 1997 z Jacquesom Villeneuvom. V zadnjih letih so med najslabšimi in tega ni uspel spremeniti niti Jost Capito.

Novi lastniki ekipe Dorilton Capital, ki so nasledili družino Williams, so leta 2000 Capita zvabili iz pokoja. Ekipo je s svojimi izkušnjami iz svetovnega reli prvenstva skušal postaviti nazaj na noge. S seboj je pripeljal Francois-Xavierja Demaisona. Skupaj sta pred leti Volkswagnu pripeljala konstruktorski in dirkaški naslov prvaka v svetovnem reli prvenstvu (WRC).

Sezona 2021 je bila korak v pravo smer. George Russell je ekipo celo pripeljal ene stopničke, na koncu pa so bili osmi med konstruktorji. Letos pa so znova zdrnsili na zadnje, deveto mesto. Osvojili so le osem točk. In tako je v ponedeljek direktor Dorlington Capitala Matthew Savage sporočil, da Capito in Demaison zapuščata ekipo. Njunih naslednikov še niso imenovali.

Brez vodje ekipa je tudi Ferrari, ki se je po sezoni odrekel uslugam Mattie Binota.