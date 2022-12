Pestro v svetu F1: spremembe pri McLarnu, Ferrarij in Sauberju

Sauber tekmuje v F1 pod naslovnim sponzorjem Alfa Romeo. Iz ekipe so v torek oznanili, da so se razšli s Fredericom Vassuerjem, ki je bil potrjen za novega vodjo ekipe Ferrari.

We can confirm the appointment of Andrea Stella as our new F1 Team Principal with immediate effect, with Andreas Seidl leaving the team for a new challenge.



Read more. 👇