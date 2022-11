Alonso prvič sedel v dirkalnik ikonične znamke

Še zadnji delovni dan za dirkače F1 v letu 2022. Dva dni po VN Abu Dabija so v Yas Marini opravili še testni dan pnevmatik za naslednjo sezono. Dogodek je bil zanimiv, ker so tisti, ki bodo zamenjali ekipo, že sedeli v novem dirkalniku. "Počaščen sem, da lahko dirkam za tako ikonično znamko," je dejal Fernando Alonso.

V Abu Dabiju je v torek vsaka ekipa lahko uporabila dva dirkalnika: enega za testiranje Pirellijevih pnevmatik za sezono 2023 in drugega za trening enega od svojih mladih dirkačev. Bolj kot sami časi krogov (prva tri mesta so dosegli dirkači s Ferrarijem − Carlos Sainz, Charles Leclerc in Robert Shwartzman) je bilo zanimivo v njihovih novih dirkalnikih spremljati dirkače, ki po sezoni menjajo ekipo.

Iz Alpina je Alonso prestopil v Aston Martin. Foto: Guliver Image Fernando Alonso je tako prvič dirkal z Aston Martinom. "Zelo lepa izkušnja. Počaščen sem, da lahko dirkam za tako ikonično znamko," je po 97 odpeljanih krogih povedal 42-letni Španec, ki bo v ekipi zamenjal upokojenega Sebastiana Vettla. "Ker smo tukaj dirkali pred dvema dnevoma, je zelo koristno, da izkusiš, kako se razlikujeta dirkalnika Alpina in Aston Martina. Obenem pa sem skušal spoznati čim več mehanikov, inženirjev in si zapomniti čim več njihovih imen." Pohvalil je nove Pirellijeve gume. "Niso zelo drugačne. Seveda so poskušali popraviti nekaj pomanjkljivosti. Občutek z njimi je bil dober, tudi pri vročini sredi dneva."

Po pobegu veterana Alonsa in mladega upa Piastrija je v Alpine iz Alpha Taurija prestopil Pierre Gasly. Foto: Guliver Image

Francoz Pierre Gasly je prvič sedel v Alpinu, novinec, Avstralec Oscar Piastri, v McLarnu, Nizozemec Nyck de Vries v Alpha Tauriju in povratnik, Nemec Nico Hülkenberg, v Haasu.

Potrjena dirkaška zasedba za sezono 2023:



Red Bull: Max Verstappen in Sergio Perez

Ferrari: Charles Leclerc in Carlos Sainz ml.

Mercedes: Lewis Hamilton in George Russell

McLaren: Lando Norris in Oscar Piastri

Aston Martin: Fernando Alonso in Lance Stroll

Alpine: Esteban Ocon in Pierre Gasly

Alfa Romeo: Valtteri Bottas in Guanju Džov

Alpha Tauri: Nyck de Vries in Juki Cunoda

Haas: Kevin Magnussen in Nico Hülkenberg

Williams: Alex Albon in Logan Sargeant

Oscar Piastri, ki ni dobil priložnosti v Alpinu, je tako poleti podpisal za McLaren. Foto: Guliver Image