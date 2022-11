Schumacher ostal brez ekipe, Sargeant v bolidu Williamsa

"Zame je to izjemna čast in priznam, da so se mi s tem izpolnile sanje. Pripravljen sem in zelo vesel, da bom postal del te zgodbe," je novico pokomentiral Sargeant, ki je v tej sezoni dirkal v seriji F2.

Ob Američanu bo za ekipo v prihodnjem letu dirkal še Britanec Alex Albon. Že omenjeni Schumacher, sin slovitega Michaela Schumacherja, bo v prihodnji sezoni predvidoma rezervni voznik Mercedesa Foto: Reuters

Že omenjeni Schumacher, sin slovitega Michaela Schumacherja, bo v prihodnji sezoni predvidoma rezervni voznik Mercedesa. Rezervni voznik Red Bulla pa bo Avstralec Daniel Ricciardo, ki bo sedež pri McLarnu prepustil rojaku Oscarju Piastriju.