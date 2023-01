Velika priložnost za najstniškega sina Juana Pabla Montoye

Avtomotošport je eden tistih športov, kjer se talent in strast gotovo najbolj prenaša v genih. Družina Andretti je denimo dala kar tri generacije dirkačev: Mario, Michael in Marco Andretti. Oče Graham Hill in sin Damon Hill sta oba postala svetovna prvaka v fomuli 1. Kar ni uspelo Gillesu Villeneuvu, je njegovemu sinu Jacquesu Villeneuvu. Enako velja za očeta in sina Verstappen: Jos Verstappen ni bil posecej uspešen, Max Verstappen je minulo sezono drugič postal svetovni prvak. Zadnji primer pa je sin sedemkratnega prvaka Michaela Schumacherja Mick Schumacher, ki je minuli dve leti dirkal v formuli 1.

Foto: Red Bull Content Pool Zdaj pa na pot proti kraljici avtomotošporta z vse večjimi koraki stopa Sebastian Montoya. Gre za 17-letnega sina Juana Pabla Montoye. Kolumbijec je v formuli 1 dirkal med letoma 2001 in 2006 ter dobil sedem dirk in še 23-krat stal na zmagovalnem odru. Dirkal je tudi v ameriških prvenstvih indycar in nascar. Danes ima 47 let. Tridesetletni sin Sebastian za zdaj večjih uspehov še ni dosegel. Dve leti je dirkal v nemški formuli 4 in v italijanski formuli 4. Lani je vozil v azijskem regionalnem tekmovanju z enosedežniki, ob koncu leta pa odpeljal prvi dve dirki svetovnega prvenstva formule 3.

Zdaj pa mu je uspel prvi velik korak. Postal je član Red Bullove mladinske ekipe za sezono 2023. "Z veseljem sporočam, da sem postal del Red Bullove mladinske ekipe. Zadnje leto je bila ta znamka že moj pokrovitelj, zdaj pa bomo skupaj delali, da dosežemo končni cilj - formulo 1," je Sebastian Montoya zapisal na Instagramu. Predvidoma bo dirkal v svetovnem prvenstvu formule 3.