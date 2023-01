Nov športni izziv za Rafaela Nadala #video

Rafael Nadal Foto: Reuters Na asfaltu se že nekaj let dirka z električnimi formulami (prvenstvo formule E), na morju pa v letu 2023 prihaja prva sezona svetovnega prvenstva v dirkanju z električnimi dirkalnimi čolni (UIM E1). In kako tekmovanje bolje promovirati, kot da zraven povabiš nekaj svetovno znanih imen. Solastnik in promotor mehiške ekipe je dirkač formule 1 Sergio Perez. Zdaj je svojo ekipo ustanovil in financiral še najuspešnejši teniški igralec vseh časov Rafael Nadal.

"Rad imam čolne, rad imam tekmovanja, obenem pa vem, da bo svetovno prvenstvo E1 pomagalo izboljšati električno tehnologijo v navtičnem svetu in to me zelo veseli," je odločitev, da postane lastnik in eden od obrazov tega tekmovanja, pojasnil zmagovalec 22 grand slamov. "Sem tekmovalen, to pa bo zelo zanimivo vsesvetovno tekmovanje ekipe."