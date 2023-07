Vodstvo stranke bo po smrti Berlusconija prevzel Tajani

Svet desnosredinske vladne stranke se je danes v Rimu sestal prvič po smrti Berlusconija, ki je stranko ustanovil pred 29 let. Tajanija so člani izvolili soglasno, z dvigom rok, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Uradno je bil sicer izvoljen za sekretarja stranke, saj so njen statut spremenili, tako da funkcija predsednika, ki jo je zasedal Berlusconi, ne obstaja več. "Za nas obstaja samo en predsednik," je dejala senatorka stranke Licia Ronzulli.

Tajani je po izvolitvi obljubil, da si bo na čelu stranke prizadeval Berlusconijevo vizijo spremeniti v realnost. "Ni lahko voditi političnega gibanja, ki je imelo skoraj 30 let za voditelja Silvia Berlusconija," je dejal politik, ki bil v preteklosti tako evropski komisar kot predsednik Evropskega parlamenta.

Naprej Italija je koalicijska partnerica v tričlanski vladi, v kateri so od oktobra lani še Bratje Italije premierke Giorgie Meloni in Liga Mattea Salvinija. Tajani v njej zaseda položaj zunanjega ministra.

Kot je dejal danes, želijo biti središče desne sredine. So drugačni od svojih zaveznikov, je še dodal po poročanju Anse in zatrdil, da se svoji identiteti ne nameravajo odpovedati.

Glede na ankete spletnega medija Politico Naprej Italijo trenutno podpira osem odstotkov volivcev, Ligo devet odstotkov, Brate Italije pa 29 odstotkov.

Berlusconi je v starosti 86 let umrl 12. junija. Trikratni italijanski premier in medijski mogotec, ki je bil eden najbogatejših Italijanov, je bil desetletja v vrhu italijanske politike. Kljub številnim korupcijskim in drugim aferam ter sojenjem, pa tudi zdravstvenim težavam, je vse do konca ostal v politiki kot vodja stranke Naprej Italija, senator in evropski poslanec.