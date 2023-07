Fajonova s kolegoma iz Italije in Hrvaške o sodelovanju glede severnega Jadrana

Zunanja ministrica Tanja Fajon se bo danes v Anconi sešla z italijanskim in hrvaškim kolegom Antoniem Tajanijem ter Gordanom Grlićem Radmanom. Ministri se bodo po napovedih seznanili s predlogi in projekti za tesnejše povezovanje pri upravljanju in zaščiti severnega Jadrana ter sprejeli skupno izjavo.

Gre že za četrto srečanje zunanjih ministrov Slovenije, Italije in Hrvaške o severnem Jadranu. Prvo tristransko srečanje zunanjih ministrov je potekalo decembra 2020 v Trstu, drugo na Brdu pri Kranju aprila 2021, tretje pa aprila lani v hrvaškem Zaprešiću, kjer so v skupni izjavi potrdili predanost skupnemu sodelovanju in povezovanju teh držav, da bi bil severni Jadran območje rasti in razvoja.

Pridružil se jim bo tudi avstrijski kolega Schallenberg

Po tristranskem srečanju se bo ministrom na delovnem kosilu pridružil še avstrijski kolega Alexander Schallenberg. Kot so sporočili z zunanjega ministrstva, bodo razpravljali o evropski perspektivi Zahodnega Balkana. Vse štiri države izpostavljajo zavezanost perspektivi za članstvo v EU za države te regije, podpirajo pa tudi pospešitev pridružitvenega procesa.

Govorili bodo tudi o aktualnih razmerah v Ukrajini in migracijah. Slovenija, Italija in Avstrija se zavzemajo za zavarovanje zunanjih schengenskih meja na t. i. zahodnobalkanski poti. Premier Robert Golob se je na nedavnem vrhu EU zavzel za to, da bi migracijske tokove po celotni zahodnobalkanski poti nadzorovala Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex). Med drugim je predlagal, da bi pomagala tudi pri varovanju meje med Hrvaško in BiH, kar pa je hrvaški premier Andrej Plenković zavrnil.