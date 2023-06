Fajonova in Han začenjata štiridnevni obisk v Južni Koreji

Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon in gospodarski minister Matjaž Han danes začenjata štiridnevni obisk v Južni Koreji. Slovenija in Južna Koreja dobro sodelujeta na gospodarskem področju, okrepljeno pa bosta lahko sodelovali tudi na diplomatskem parketu v obdobju 2024–25, ko bosta obe nestalni članici Varnostnega sveta Združenih narodov.

Gre za nadaljevanje srečanj med državama na najvišji politični ravni in korak v smeri krepitve gospodarskega sodelovanja, so pred obiskom sporočili z ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Južna Koreja je kot četrto največje gospodarstvo Azije namreč ena izmed najpomembnejših partneric Slovenije na tej celini.

Oba ministra bosta imela več srečanj na politični in gospodarski ravni. Ministrica Fajonova se bo sestala z gostiteljem in zunanjim ministrom Park Jinom, predsednikom vlade Han Duck Soojem ter nekdanjim generalnim sekretarjem ZN Ban Ki Moonom. Ministrica bo v Seulu še uradno odprla veleposlaništvo, ki je začelo delovati lani.

Delegacija desetih predstavnikov gospodarstva

Vladno delegacijo spremljajo predstavniki desetih slovenskih podjetij iz različnih panog: letalske, turistične, prehrambne, IKT, pristaniške, športne in drugih. Podjetja se bodo predstavila na skupnem slovenskem paviljonu na enem najpomembnejših uvoznih sejmov, Slovenija pa bo organizirala tudi poslovno-investicijsko konferenco. Predvidena sta tudi obisk raziskovalno-razvojnega centra avtomobilskega podjetja Kia in srečanje z njenim vodstvom.

Uvozni presežek Slovenije

Slovenija je po podatkih javne agencije Spirit leta 2022 v Južno Korejo izvozila za 71 milijonov evrov blaga, uvozila pa ga je za 370 milijonov evrov. S tem se je Južna Koreja lani uvrstila na 28. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi. Izrazito največji delež v trgovini med državama prispeva slovenski uvoz železa in jekla iz Južne Koreje.

Tudi Južna Koreja nova v VS

V začetku meseca je predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič sprejela delegacijo narodne skupščine Južne Koreje. Na srečanju so med drugim govorili o kandidaturah obeh držav za VS ZN, o katerih so še isti dan v New Yorku odločali predstavniki držav. Južna Koreja za sedež v azijsko-pacifiški skupini ni imela konkurence, medtem ko je Slovenija za svoje mesto v Varnostnem svetu morala premagati Belorusijo.

Slovenija med prioritetami za svoj mandat v New Yorku izpostavlja boj proti podnebnim spremembam in vodo, Južna Koreja pa se bo najbolj osredotočala na varnostna vprašanja, posebej na Severno Korejo in grožnjo, ki jo predstavlja njen razvoj jedrskega orožja.

Fajonova se je lani v Ljubljani že srečala s posebnim odposlancem predsednika Južne Koreje Yoon Suk Yeola, njen predhodnik na Mladiki Anže Logar pa je Seul obiskal leta 2021. Kljub izraženim željam Ljubljane, da bi Južna Koreja odprla veleposlaništvo v Sloveniji, se to za zdaj še ni zgodilo.