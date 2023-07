Tristransko srečanje zunanjih ministrov Slovenije, Hrvaške in Italije

Ministri se bodo seznanili s predlogi in projekti za tesnejše povezovanje pri upravljanju in zaščiti severnega dela Jadranskega morja ter sprejeli skupno izjavo, so sporočili s slovenskega ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

Po trilateralnem srečanju bo ob 12. uri potekala skupna novinarska konferenca ministrov, na kateri bodo predstavili načrte in dogovore glede nadaljnjega sodelovanja.

Nato se jim bo na delovnem kosilu kot gost pridružil zvezni minister za evropske in mednarodne zadeve Avstrije Alexander Schallenberg. Razpravljali bodo predvsem o evropski perspektivi Zahodnega Balkana, aktualnih razmerah v Ukrajini in migracijah, so še sporočili s slovenskega ministrstva za zunanje in evropske zadeve.