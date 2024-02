Berlusconijeva vila na Sardiniji naprodaj za pol milijarde evrov

Dediči preminulega nekdanjega italijanskega premierja Silvia Berlusconija so se odločili za prodajo njegove razkošne vile ob obali Sardinije. Posestvo, ki se razteza na več kot sto hektarjih in kjer je Berlusconi dopustoval z najvplivnejšimi svetovnimi voditelji, je naprodaj za 500 milijonov evrov, je v sredo poročal časnik Financial Times. Vila je zaslovela tudi po kontroverznih zabavah bunga bunga, ki jih je za elito prirejal Berlusconi.

Silvio Berlusconi je umrl 12. junija lani v starosti 86 let. Trikratni italijanski premier in medijski mogotec, ki je bil desetletja v vrhu italijanske politike, je bil tudi eden najbogatejših Italijanov. Pet njegovih otrok pa se je zdaj odločilo, da bodo del očetove zapuščine prodali.

Vilo Certosa na severovzhodni obali Sardinije je Berlusconi kupil konec 80. let prejšnjega stoletja. Posestvo je nenehno širil z nakupi okoliških zemljišč in se zdaj razteza na več kot sto hektarjih. Rezidenca ima 68 sob z neposrednim dostopom do morja, sedem bazenov, teniška igrišča in ogromne vrtove, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

V rezidenci je Berlusconi gostil številne svetovne voditelje, med drugim ruskega predsednika Vladimirja Putina, nekdanjega predsednika britanske vlade Tonyja Blaira in nekdanjega predsednika ZDA Georgea Busha. Med potencialnimi kupci pa so po poročanju Financial Timesa predvsem milijarderji iz Združenih arabskih emiratov, Savdske Arabije, Indije in ZDA ter mednarodne hotelske verige.

Vila je znana tudi po kontroverznih zabavah bunga bunga oziroma seks zabavah, kamor je vabil tudi italijansko in svetovno elito. Nekatera dekleta, ki so "sodelovala" v zabavah, naj bi bila mladoletna. Afera je na koncu leta 2011 tudi zrušila Berlusconijevo vlado.

Vila Certosa naj bi bila na trgu že dvakrat, in sicer leta 2010 in 2015, a je Berlusconi vedno zanikal govorice o morebitni prodaji. Pred leti naj bi po poročanju lokalnih medijev zavrnil tudi 500 milijonov evrov vredno ponudbo savdske kraljeve družine.