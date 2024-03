Prodaja apartmajev na rajskem hrvaškem otoku

Otok Murter, obdan s kristalno čistim Jadranom, ponuja edinstveno priložnost za tiste, ki iščejo oazo miru in lepote. Na južnem delu tega otoka leži slikovito naselje Jezera, ki predstavlja pravi dragulj dalmatinske obale. S svojimi tradicionalnimi kamnitimi hišami, prijaznimi prebivalci in bogato kulturno dediščino je naselje postalo magnet za tiste, ki si želijo ubežati vsakdanjemu vrvežu in se potopiti v pristno dalmatinsko vzdušje. Zdaj se ponuja priložnost za nakup apartmaja v tem delu Dalamacije.

V razkošno oblikovanem trinadstropnem stanovanjskem kompleksu Lake Residence v naselju Jezera so na voljo štiri stanovanja različnih velikosti, od 66 do 148 m2. Lake Residence stoji v neposredni bližini morja, središča naselja in marine. Apartmaji imajo terase, dostop do vrta, shrambo, parkirišče za vozilo ter odprt pogled na morje in okoliške otoke. Popolnoma opremljen apartma je na voljo od 371.250 evrov. Do prvega maja ob plačilu 50 odstotkov avansa dobite petodstotni popust pri nakupu. Ekskluzivna stanovanja v t. i. v pametnem stanovanjskem objektu Lake Residence bodo vseljiva še pred letošnjo poletno sezono.

Apartmaji v naselju Jezera na otoku Murter predstavljajo priložnost za lasten košček raja na zemlji. Z raznoliko površino stanovanj, od dvo- do štirisobnih, lahko najdete svoj idealen dom ali počitniško zatočišče v tem delu Dalmacije. Do prvega maja se apartmaji prodajajo s petodstotnim popustom, zato izkoristite priložnost za ugodnejši nakup. Izberite apartma ob morju zase!

Lokacija Lake Residence je odlična, saj ima odprt pogled na morje in okoliške otoke. V neposredni vližini pa so središče mesteca, čudovite plaže in marina. Foto: Remax

Murter ponuja vse, kar ponujajo večji dalmatinski otoki

Otok Murter predstavlja enega od šibeniških arhipelagov in slovi po svoji naravni lepoti. Iz Ljubljane sta na otoku v dobrih štirih urah, na otok pa dostopate prek dvižnega mostu. Otok privablja obiskovalce, ki si želijo pristnega oddiha, ljubitelje narave ter aktivnosti na prostem, kot so pohodništvo, kolesarjenje, potapljanje, jadranje in veslanje.

Mesto Jezera, ki stoji ob istoimenskem zalivu na jugozahodu otoka, je pravo naselje s tradicijo. Ime naselja izvira iz številnih majhnih jezerc, ki ob močnem dežju nastanejo v kraških vrtačah. S svojo bogato zgodovino in povezavo z drugimi naselji na otoku naselje Jezera ponuja odlično kombinacijo doživetja pristnega dalmatinskega utripa in turizma. Naselje vas bo zagotovo očaralo s svojo lepoto, gostoljubnostjo in neomejenimi možnostmi za uživanje v življenju ob morju.

Turkizna plaža v laguni Slanica Foto: Shutterstock

Priljubljena turistična destinacija predstavlja možnost dodatnega zaslužka

Otok Murter je odlično izhodišče za raziskovanje bližnjih naravnih parkov, kot sta Nacionalni park Kornati, znan po svojih spektakularnih otočkih in kristalno čistem morju, ter Nacionalni park Krka.

Turisti na Murterju ne bodo razočarani, saj jim otok ponuja izjemno izbiro najlepših plaž v severnem delu Dalmacije. Slanica, Kosirina, Podvrške, Čigrađa, Jazine, Lovišća, Luke, Plitka vala in številne druge plaže prepričajo tudi najzahtevnejše turiste. Murter ponuja izjemno raznolikost narave, peščene in kamnite plaže ter številne uvale in otočke.

Plaže na Murterju slovijo po svoji naravni lepoti, obdaja pa jih kristalno čisto morje. Majhnost otoka vam omogoča, da ste vsak dan na drugi plaži. Izbirate lahko med peščenimi ali prodnatimi plažami, senčnimi ali takšnimi z obilo sonca. Na majhnih razdaljah lahko izbirate med najlepšimi plažami v tem delu Dalmacije. Foto: Shutterstock

Ker je Murter za turiste izjemno privlačna destinacija, lahko nakup apartmaja predstavlja donosno investicijo. Omogoča ne le lastniško pravico do nepremičnine v enem najlepših delov severne Dalmacije, pač pa lahko prinaša tudi stabilen vir dohodka, če boste apartma oddajali. Cene nepremičnin na morju rastejo, zato je nakup prav zdaj lahko zelo donosna investicija. Poleg tega zaradi povpraševanja po nepremičninah v tem delu Jadrana nakup predstavlja naložbo, ki ima potencial za rast.

Visokokakovostni materiali zagotavljajo udobno bivanje

Pri gradnji stanovanjskega kompleksa so uporabljeni le visokokakovostni materiali, ki zagotavljajo udobno bivanje ter dobro zvočno in toplotno izolacijo. Izvedba objekta s kamnitim ovojem mu bo dala estetsko privlačen videz, poleg tega ga dela trajnostnega in večnega. Streha bo obložena z gumo Firestone, ki ima 50-letno življenjsko garancijo. Vsa okna so zastekljena z Bluevolution s troslojnim steklom, drsnimi stenami z nizkim pragom, senčili s thermoboxom in vodena prek pametne inštalacije Gira, ki upravlja tudi ogrevanje, hlajenje, vetrno postajo in protivlomno zaščito. Terase imajo ograje iz kaljenega stekla.

Lake Residence je v fazi gradnje. Apartmaji bodo vseljivi junija 2024. Foto: Remax

V kopalnicah bo vgrajeno talno ogrevanje in nameščena sanitarna keramika Geberit. V vseh prostorih je urejena električna napeljava in nameščena klimatska naprava. V prostorih so predvidene keramične talne obloke, le v spalnici parket. Stanovanja bodo imela vgrajen mehčalec vode, ki ščiti hišne inštalacije in aparate.

Vsako stanovanje bo izžarevalo svojo edinstvenost, poleg tega do vgradnje talnih oblog lahko kupec sam izbere materiale in barve, ki jih želi. Celotna izvedba stanovanjskega kompleksa pa poteka pod budnim očesom nadzornikov in dobaviteljev.

Na voljo so štirje luksuzni apartmaji v stanovanjskem kompleksu Lake Residence. Ob 50-odstotnem plačilu avansa do 1. maja si zagotovite pet odstotkov popusta na nakup apartmaja. Zagotovite si svojega!

Apartma je v prvem nadstropju stavbe in je sestavljen iz predsobe, "open space" dnevne sobe, jedilnice in kuhinje, kopalnice s straniščem, ene spalnice ter pokrite terase s pogledom na morje in okoliške otoke.







Stanovanje je v pritličju in v prvem nadstropju stavbe. Pritličje stanovanja se začne s pokrito teraso in vhodom, dvoriščem in zunanjimi stopnicami, vrtom in enim parkirnim mestom, prvo nadstropje obsega dve spalnici, "open space" dnevno sobo, jedilnico in kuhinjo, kopalnico s straniščem, pokrito teraso s čudovitim pogledom na morje in otoke.







Apartma je v drugem nadstropju stavbe in je sestavljen iz predsobe, dveh spalnic, "open space" dnevne sobe, jedilnice in kuhinje, dveh kopalnic, stranišča ter pokrite terase s pogledom na morje in okoliške otoke.







Stanovanje je v pritličju in v prvem nadstropju stavbe. Pritličje stanovanja se začne s pokrito teraso in vhodom, dvoriščem in zunanjimi stopnicami, vrtom in enim parkirnim mestom. V prvem nadstropju so dve spalnici, "open space" dnevna soba, jedilnica in kuhinja, kopalnica s straniščem ter pokrita terasa s čudovitim pogledom na morje in otoke.