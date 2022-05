Zabave bunga bunga: "Samo njej je plačal pet milijonov evrov"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski tožilci bi nekdanjega predsednika vlade Silvia Berlusconija zaradi podkupovanja prič v aferi bunga bunga v zapor poslali za šest let. Vendar ni edini, ki bi ga radi italijanski organi pregona videli v zaporu. Za pet let bi za rešetke radi poslali tudi eno izmed prostitutk, Karimo El-Mahroug, ki naj bi od Berlusconija v zameno za laganje organom pregona dobila pet milijonov evrov.

Silvia Berlusconija bi italijansko tožilstvo zaradi podkupovanja prič v aferi o kontroverznih zabavah bunga bunga poslalo v zapor za šest let, poroča Reuters. Tožilci Berlusconiju očitajo, da je tudi prostitutkam plačal za laganje organom pregona, potem ko je zgodba o seks zabavah prišla v javnost.

Sojenje traja že od leta 2017, vendar se po letih odlogov zaradi slabega zdravstvenega stanja Berlusconija vendarle bliža h koncu. Po predstavitvi dokazov tožilstva je zdaj na vrsti obramba, odločitev sodišča se pričakuje septembra letos. Gre za tretje sojenje Berlusconiju zaradi podkupovanja prič v aferi bunga bunga. Na prvem sojenju so ga spoznali za krivega (moral bi v zapor za sedem let), po pritožbi na višje sodne instance pa so sodniki sodbo razveljavili.

Maročanka Karima El-Mahroug je po izbruhu afere postala mednarodna zvezda. Med drugim je zato bila tudi gostja na tradicionalnem plesu v dunajski operi, ki je sicer dostopen samo eliti. Foto: Reuters

Bunga bunga

Spomnimo, pred desetletjem je v svetovnih medijih odjeknila novica, da je Berlsuconi (takrat še predsednik italijanske vlade) v svoji vili organiziral seks zabave, kamor je vabil tudi italijansko in svetovno elito. Nekatera dekleta, ki so "sodelovala" v zabavah, naj bi bila mladoletna. Afera je na koncu leta 2011 tudi zrušila Berlusconijevo vlado.

Podkupil naj bi 24 ljudi

Berlusconiju zdaj tožilstvo očita, da je podkupil 24 ljudi, da so lagali o dogajanju na zabavah bunga bunga. Za podkupnine naj bi Berlusconi odštel 10,8 milijona evrov, največ pa naj bi dobila maroška "plesalka" Karima El-Mahroug, ki je bila v času afere pred desetletjem še mladoletna. Samo ona naj bi dobila pet milijonov evrov. Tožilstvo za Maročanko zato zahteva zaporno kazen, in sicer bi jo v zapor poslali za pet let.

Tožilstvo bi tudi Karimo El-Mahroug poslalo v zapor. Foto: Reuters

Na zatožni klopi so tudi druga dekleta, ki naj bi jih Berlusconi "nagradil" z veliko manjšimi zneski kot Maročanko za laganje. Dekletom naj bi v zameno za "uničenje kariere zaradi škandala" vsak mesec "pomagal" z 2.500 evri.

Na zatožni klopi je tudi senatorka Marija Rosari Rossi, ki ji tožilstvo očita, da je v letih 2012 in 2013 osebno nosila dekletom gotovino za podkupnine.