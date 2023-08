Italijanska premierka na oddihu v Albaniji, družbo ji je delal albanski premier

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Giorgia Meloni je oddih v Apuliji za nekaj dni prekinila in čez Jadransko morje odpotovala k albanskemu kolegu.

Italijanska premierka Giorgia Meloni, ki avgustovske počitnice z družino preživlja na obali Apulije, je na povabilo albanskega kolega Edija Rame nekaj dni dopusta preživela na drugi strani Jadrana, na albanski obali.

V začetku tega tedna je s partnerjem in hčerko iz Apulije s trajektom odplula v Vlorë, kjer jo je sprejel Rama. Tam je italijanska premierka ostala nekaj dni, zdaj pa se je albanski premier tudi na družbenih omrežjih pohvalil z njenim obiskom in ob skupni fotografiji na Instagramu zapisal: "Sestra Albanije in brat Italije. Hvala, Giorgia, bilo mi je v čast."

Giorgia Meloni in Edi Rama sta že večkrat poudarila, da sta tako njuni državi kot onadva osebno v zelo dobrih odnosih, s skupnimi počitnicami v Albaniji pa sta to še potrdila.

Rama je italijansko kolegico v Albanijo povabil tudi zato, ker so zaradi ugodnih trajektnih povezav in prav tako ugodnih nastanitev tam letos dopustovali številni Italijani, skupaj naj bi jih prišlo okoli pol milijona. Edi Rama je to pred kratkim označil celo za "kontraizseljevanje" v primerjavi z množično selitvijo Albancev v Italijo v devetdesetih letih.

