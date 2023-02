V Albaniji obžalujejo "grde hotele" na obali, zdaj želijo razvijati ekoturizem

"To je popolnoma drugačna država, kot je bila pred desetimi leti," je za britanski časopis The Guardian zatrdila Mirela Kumbaro, albanska ministrica za turizem in okolje, "stvari se hitro spreminjajo, Albanija je leta 2023 polna pozitivne energije."

Njihovi turistični kazalniki so nedvomno obetavni, lani je Albanijo obiskalo 7,5 milijona turistov, kar je občutno več od prejšnjega rekorda, ki so ga postavili leta 2019 in je znašal 6,4 milijona obiskovalcev. Letos so njihova pričakovanja še višja, po pandemiji si želi potovati še več ljudi, Albanija pa ob tem ponuja odlično vrednost za denar. Toda kot je za Guardian poudarila ministrica Kumbaro, neskončna rast prihodov turistov ni del njihove turistične strategije.

Foto: Unsplash

Nočejo staviti na množični turizem in tradicionalno ponudbo "sonca in morja", temveč želijo Albanijo predstaviti kot visokokakovostno destinacijo za turiste, ki iščejo drugačen oddih. "V 90. letih smo naredili nekaj napak," je za Guardian dejala ministrica in ob tem merila na turbulentni prehod iz diktature v demokracijo, "a na napakah se učimo."

Izpostavila je "grde hotele in zgradbe", ki so nenadzorovano pognali v obalnih mestih, kot je Sarandë, letovišče s pogledom na grški otok Krf.

Letoviško mesto Sarandë je ministrica za turizem in okolje izpostavila kot primer zgrešenega turističnega razvoja. Foto: Pixabay

"Kot ministrica za turizem in okolje moram loviti ravnotežje. Lahko sem ponosna na to, da imamo 7,5 milijona turistov, toda, iskreno, več si jih ne želim. Želim si kakovosti, da bi ljudje pri nas ostali dlje kot od tri do štiri noči, kolikor je zdaj povprečje, in da bi nas obiskovali čez vse leto," je še dejala, "plaže niso nič edinstvenega. Kar je pri nas edinstveno, so deviška, nedotaknjena, neodkrita območja."

"Želimo si turizma, ki je prijazen do okolja, odgovoren in trajnosten. Nočemo, da se razvija le na določenih območjih, ampak da se osredotoča na kulturno dediščino, gastronomijo, rekreacijo, naravo," je za Guardian še poudarila ministrica Kumbaro in pojasnila, da ima Albanija v goratem zaledju izjemen potencial prav za to vrsto turizma, ta pa bi obenem prinesel razvoj in novo življenje v kraje, ki so med najrevnejšimi v Evropi.

