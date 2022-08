V Tirani gradijo stolpnico v obliki albanskega narodnega heroja #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Središče glavnega mesta Albanije doživlja veliko urbanistično prenovo, pri kateri sodeluje vrsta znanih arhitekturnih imen od milanskega arhitekta Stefana Boerija do birojev BIG in MVRDV. Nazadnje omenjeni, nizozemski arhitekturni biro se je podpisal pod nenavadno stolpnico, ki bo stala ob osrednjem Skenderbegovem trgu.

Tudi stolpnica sama bo nosila pečat Skenderbega, albanskega narodnega heroja iz 15. stoletja, imela bo namreč obliko njegovega doprsnega kipa.

Foto: MVRDV

Skenderbegova podoba sicer ne bo zelo očitna, so ob tem poudarili arhitekti, temveč bo zgradba nanj spominjala subtilno, morda šele na drugi pogled. "Tako se bo zlila z mestom, ki v svoji pokomunistični renesansi kombinira umetnost in arhitekturo," so pojasnili v biroju MVRDV.

Zgradba bo visoka 85 metrov, v pritličju bodo prostori za trgovine, nad tem štiri nadstropja poslovnih prostorov, preostanek zgradbe pa bo stanovanjski. Gradbena dela so se že začela, ni pa znano, kdaj naj bi se končala.

