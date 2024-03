Melonijeva na sodišču zaradi pornografskega videa

Giorgia Meloni je že napovedala, da bo odškodnino, če bo sodba v njeno korist, podarila skladu za podporo ženskam, ki so bile žrtve moškega nasilja, je v torek poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.

Za prirejenim posnetkom naj bi bila oče in sin

Postopek je bil doslej uperjen proti 40-letniku, ki živi na Sardiniji. Prihodnji teden naj bi sodnik odločil, ali bo obtožnica vložena tudi zoper njegovega 73-letnega očeta. Moška bo tožila tudi Melonijeva.

Preiskava se je začela že leta 2020 v mestu Sassari. Sin je obtožen uporabe videoprogramov, s katerimi je pornoigralkam dal obraz Melonijeve. Po navedbah italijanskih preiskovalcev so bili filmi več mesecev na voljo na neki ameriški spletni strani in so imeli več milijonov ogledov.

Melonijeva: Tožba je sporočilo vsem ženskam

Pornografski filmi z obrazom Melonijeve so bili torej narejeni, ko je bila še v opoziciji. Premierka je postala oktobra 2022. Melonijeva pravi, da želi s tožbo poslati sporočilo vsem ženskam, ki so žrtve tovrstne zlorabe moči, naj se tega ne bojijo prijaviti.