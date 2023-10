Melonijeva se je razšla z dolgoletnim partnerjem

Zveza Melonijeve in Giambruna je trajala skoraj deset let.

Zveza Melonijeve in Giambruna je trajala skoraj deset let. Foto: Guliverimage

"Moja zveza z Andreo Giambrunom, ki je trajala skoraj 10 let, se tukaj konča," je Meloni zapisala na Facebooku. "Najine poti so se že nekaj časa razhajale in čas je, da si to priznava," je dodala.

Giambruno je voditelj informativnega programa, ki ga oddaja Mediaset, del medijske skupine MFE v lasti dedičev pokojnega Silvia Berlusconija, nekdanjega premierja in zaveznika premierke Meloni. Giambruno in Melonijeva imata sedemletno hčerko. Poleti so bili na oddihu v Albaniji.

Andrea Gimabrun, nekdanji partner italijanske premierke Giorge Meloni. Foto: Reuters