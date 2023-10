Sloviti pisatelj obsojen zaradi razžalitve italijanske premierke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski novinar in pisatelj Roberto Saviano, ki je zaslovel z razgaljanjem delovanja neapeljske mafijske združbe Camorra, je bil zaradi razžalitve italijanske premierke Giorgie Meloni obsojen na pogojno denarno kazen v višini tisoč evrov.

Roberto Saviano je decembra 2020, ko je bila Giorgia Meloni še v opoziciji, na nacionalni televiziji vodjo skrajne desnice označil za barabo (bastarda). Njegov odvetnik je dejal, da se bo po sojenju, ki je sprožilo strahove glede svobode govora v Italiji, na sodbo pritožil.

A globa je bila precej nižja od deset tisoč evrov, kolikor je zahtevalo rimsko tožilstvo, in 75 tisoč evrov odškodnine, ki jo je zahteval odvetnik Giorgie Meloni. Prav tako je kazen pogojna, kar pomeni, da je ni treba plačati, razen v primeru ponovnega prekrška, poleg tega ne bo zabeležena v Savianovi kazenski kartoteki.

"Za pisatelja ni večje časti kot to, da mu sodijo zaradi njegovih besed"

Saviano je v pogovoru z novinarji pred rimskim sodiščem dejal, da ga je desničarska vlada Giorgie Meloni skušala "ustrahovati", ker je opozarjal na "laži" o migrantih in dobrodelnih ladjah, ki jih rešujejo v Sredozemlju. Dodal je, da "za pisatelja ni večje časti kot to, da mu sodijo zaradi njegovih besed", zato je pravzaprav ponosen, da mu je to uspelo.

Odvetnik Giorgie Meloni je na sodišču za Savianove besede dejal, da niso bile kritika, temveč "žalitev", in ga obtožil uporabe "pretiranega, vulgarnega in agresivnega jezika".

Organizacije za svobodo tiska so Savianu izrazile podporo. Sabrina Tucci iz Mednarodnega PEN je povedala, da je nad razsodbo "globoko razočarana". "Ta razsodba je napad na svobodo izražanja, ki jo italijanska ustava in mednarodno pravo priznavata kot neodtujljivo človekovo pravico," je povedala.

Zaradi oznake "minister kriminalnega podzemlja" ga toži tudi Salvini

Proces se je sicer nanašal na komentarje, ki jih je Saviano izrekel v politični televizijski pogovorni oddaji po smrti šestmesečnega otroka iz Gvineje v brodolomu ladje. Otrok po imenu Joseph je bil eden od 111 migrantov, ki jih je rešila dobrodelna ladja Open Arms. Umrl je, še preden so mu lahko zagotovili zdravniško pomoč.

Saviano se je obregnil ob Giorgio Meloni in tudi zdajšnjega podpredsednika vlade Mattea Salvinija in ju označil za barabi. Salvini je proti Savianu vložil ločeno tožbo zaradi obrekovanja, ker ga je leta 2018 v objavi na družbenih omrežjih označil za "ministra kriminalnega podzemlja". Zadeva je še vedno v teku, naslednje zaslišanje je napovedano za 7. december.