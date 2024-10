"Namesto mirne in zbrane razprave o glavnih izzivih, s katerimi se sooča Evropa, so nas napadli," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Orban v intervjuju na javnem radiu. "Opazoval sem jih, kako so ignorirali dejstva, bili so sovražni, ignorirali, zakaj smo tam, brez kakršnegakoli zanimanja za ljudi v Evropi. Samo sovraštvo, sami napadi," je dejal Orban.

"Tisti, ki so prišli razpravljat, so želeli našo kri in sploh niso želeli smiselne razprave, ampak so si zamislili politično zmago in nas napadli," je med drugim dejal Orban.

Madžarski premier je predsednico komisije obtožil, da želi zrušiti njegovo vlado in jo nadomestiti s "probruseljskim" vodstvom. "Von der Leyen in vodja Evropske ljudske stranke Manfred Weber sta jasno izrazila namero po rušenju madžarske vlade," je po poročanju Politica dejal Orban. "Transparentnost in brezsramnost tega sta nenavadni," je pripomnil.

Kot je dejal, sta se obe glavni politični družini v EU že odločili, kdo ga bo zamenjal. "Evropski socialisti želijo delegirati Klaro Dobrev, EPP pa stranko Tisza s Petrom Magyarjem. To je koalicija, katere poroka se je zgodila pred našimi očmi, ki sta jo praznovala von der Leyen kot matičarka in Manfred Weber kot priča," je dejal.

Budimpešta je pripravila "zelo kakovosten program" predsedovanja in lahko bi prišlo do razprave v Evropskem parlamentu o tem, "zakaj je evropsko gospodarstvo v težavah" in kaj je treba spremeniti, da bi spet postalo konkurenčno, je danes med drugim dejal Orban.