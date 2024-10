Če bo Donald Trump ponovno postal predsednik ZDA, bomo odprli šampanjec, je danes ob robu plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta izjavil madžarski premier Viktor Orban. Spregovoril je tudi o prihodnosti Evrope in ocenil, da ta ne bo popolna, dokler ne bodo v EU vstopile države Zahodnega Balkana, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Če se bo Trump vrnil, bomo odprli več steklenic šampanjca," je na novinarski konferenci ob robu plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta dejal Viktor Orban in dodal, da mora biti Evropa pripravljena na to, da si bo republikanski kandidat ob morebitni izvolitvi prizadeval za končanje vojne v Ukrajini še pred januarsko inavguracijo.

"Ukrepal bo takoj - zato kot evropski voditelji ne smemo izgubljati časa," je poudaril dolgoletni vodja madžarske vlade. Ob tem je ponovil, da si Budimpešta želi prekinitve ognja v Ukrajini, saj da ta v vojni ne more zmagati na bojišču. V luči tega je dodal, da si Madžarska prizadeva, da bi članice EU spremenile strategijo do Ukrajine.

Orban: Širitev mora vključevati Srbijo

Orban, ki bo prednostne naloge madžarskega predsedovanja Svetu EU Evropskemu parlamentu predstavil v sredo, je na današnji novinarski konferenci spregovoril tudi o prihodnosti Evrope. Ocenil je, da ta ne bo popolna, dokler ne bodo v EU vstopile vse države Zahodnega Balkana. "Državam Zahodnega Balkana smo pred 20 leti obljubili, da jim bomo omogočili vstop, in čas je, da obljubo izpolnimo," je dejal. Razkril je, da je madžarsko predsedstvo Svetu EU za ta namen sklicalo vrh držav Zahodnega Balkana in EU.

Ob tem je izpostavil, da mora širitev povezave temeljiti na zaslugah in da ne bo uspešna, če zraven ne bo Srbije. Po njegovih besedah Madžarska predlaga tudi uvedbo t. i. schengenskih vrhov, na katerih bi razpravljali o vprašanjih, povezanih z migracijami. Te bi morale članice EU po besedah Orbana upravljati podobno, kot upravljajo evro.

"Za koliko denarja ste izdali svojo domovino, gospod premier?"

Novinarsko konferenco je sicer na kratko prekinil madžarski opozicijski politik Marton Gyekiczki, ki je v zrak vrgel šop bankovcev in med drugim zakričal: "Za koliko denarja ste izdali svojo domovino, gospod premier?" Varnostniki so ga hitro obvladali, Orban pa je v odzivu pripomnil, da ko en politik drugemu reče, da je zlobnež, to v madžarski kulturi pomeni, da se z njim ne strinja.

Orbanova stranka Fidesz je sicer v Evropskem parlamentu članica nedavno ustanovljene politične skupine Domoljubi za Evropo, potem ko je bila leta 2021 zaradi kršenja evropskih vrednot izključena iz Evropske ljudske stranke (EPP).