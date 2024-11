Evropski parlament bo zaslišal prve komisarske kandidate

Slovaškega diplomata Maroša Šefčoviča, ki je član Komisije že od leta 2009 in trenutno zaseda položaj podpredsednika za zeleni dogovor in medinstitucionalne odnose, bosta zaslišala odbora za mednarodno trgovino in za ustavne zadeve. Če bo potrjen, bo 58-letnik v novem mandatu kot komisar bdel nad trgovino, ekonomsko varnostjo, odnosi z drugimi institucijami in preglednostjo.

Ob 14.30 se bo začelo tudi zaslišanje s 35 leti najmlajšega med vsemi komisarskimi kandidati, Maltežana Glenna Micallefa, pred parlamentarnim odborom za kulturo in izobraževanje. Predsednica komisije Ursula von der Leyen mu je dodelila področja medgeneracijske pravičnosti, mladih, kulture in športa.

Zvečer bosta pristojna odbora zaslišala še komisarskega kandidata za kmetijstvo Christopha Hansena iz Luksemburga in kandidata za komisarja za transport Apostolosa Cicikostasa iz Grčije.

Triurna zaslišanja

Zaslišanje posameznega kandidata bo trajalo približno tri ure. Kandidat bo imel na začetku na voljo 15 minut za predstavitev. Nato bodo sledila vprašanja poslancev, komisarski kandidat pa bo imel na koncu še pet minut za sklepne besede.

Oceno bodo po zaslišanju podali predstavniki političnih skupin v odborih, pri čemer lahko od njega zahtevajo tudi dodatna pojasnila ali ga povabijo na dodatno zaslišanje.

Zaslišanja drugih kandidatov se bodo nadaljevala od torka do četrtka, ko bo odbor za zunanje zadeve (Afet) dopoldne zaslišal kandidatko za komisarko za širitev Marto Kos.