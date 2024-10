Med temi je skupni pristop k vračanju migrantov, ki nimajo pravice do bivanja v EU, v države izvora. Potem ko predlog Komisije iz leta 2018 ni prejel podpore Sveta EU in Evropskega parlamenta, bo zdaj predlagala nov zakonodajni predlog. Ta bo po besedah predsednice določil jasne obveznosti za zavrnjene migrante in pospešil postopke vračanja, med drugim z digitalizacijo obravnave primerov in medsebojnim priznavanjem odločitev članic.

Nova centra Italije v Albaniji

V okviru priprave nove zakonodaje se je med drugim zavzela za "preučitev možnih poti naprej glede ideje za vzpostavitev centrov za vračanje zunaj EU". Pri tem bo mogoče uporabiti izkušnje z delovanjem migrantskih centrov, ki jih je v Albaniji vzpostavila Italija, je navedla.

K novemu zakonodajnemu predlogu na področju vračanja je sicer Evropsko komisijo v začetku meseca na pobudo Avstrije in Nizozemske pozvala približno polovica držav članic in še nekaj nečlanic, ki pa so del schengna. Ob robu zasedanja notranjih ministrov minuli četrtek v Luksemburgu se je pismu pridružila tudi Slovenija.

Poljska za začasno ukinitev pravice do azila

Priprava novega predloga bo ena prvih nalog novega evropskega komisarja za notranje zadeve in migracije – kandidat von der Leyen za ta položaj je Avstrijec Magnus Brunner. Med prvimi nalogami novega komisarja pa bo po besedah predsednice tudi, da bo v sodelovanju z državami članicami in drugimi deležniki pripravil odziv na instrumentalizacijo migracij, ki jih Rusija in Belorusija uporabljata za izvajanje pritiska na vzhodne članice EU. Med temi je Poljska, ki je minuli konec tedna napovedala začasno ukinitev pravice do azila v državi.

"Potrebujemo jasen in odločen evropski odgovor na te aktivnosti, pri čemer pa Rusiji in Belorusiji ne smemo dovoliti, da bi naše vrednote uporabili proti nam," je zapisala predsednica Komisije.

Med področji ukrepanja je omenila še ohranitev in okrepitev schengna, v katerem je osem držav članic znova uvedlo nadzor na notranjih mejah. "Ponovna uvedba nadzora mora biti skrajni ukrep, izredne narave in pa sorazmeren z grožnjo," je poudarila in izrazila pripravljenost Komisije na posredovanje v pogovorih med prizadetimi državami članicami.

Bruselj je po njenih navedbah prav tako pripravljen pospešiti implementacijo spomladi sprejetega migracijskega pakta, ki se bo v skladu z zakonodajno podlago začel uporabljati šele poleti 2026.

Upravljanje migracij bo ena osrednjih tem zasedanja voditeljev držav članic v četrtek in petek v Bruslju, ki se ga bo udeležil tudi premier Robert Golob. Razpravljali bodo še o nedavnem zaostrovanju razmer na Bližnjem vzhodu in nadaljnji podpori Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo, pa tudi o konkurenčnosti evropskega gospodarstva.