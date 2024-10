Kandidatka za evropsko komisarko za širitev Marta Kos je v odgovorih na pisna vprašanja evroposlancev kot osrednjo nalogo svojega mandata navedla razreševanje blokad v širitvenem procesu, saj so ga dvostranska vprašanja že večkrat upočasnila. Za cilj si je zadala, da bi bilo v petletnem mandatu čim več kandidatk pripravljenih na vstop v EU.

"Razreševanje blokad v širitvenem procesu je osrednja naloga mojega mandata. Dvostranska vprašanja, bodisi med državami kandidatkami samimi bodisi v njihovih odnosih z državami članicami, so v preteklosti že povzročila precejšnje zamude," je Marta Kos zapisala v odgovorih, objavljenih v torek zvečer.

Preučila bo možne rešitve

Ob upoštevanju legitimnosti skrbi, povezanih s spori, je treba dvostranska vprašanja hitro nasloviti, da bi se izognili oviranju napredka držav na poti v EU in spodkopavanju kredibilnosti procesa, je poudarila. Napovedala je, da bo preučila možne rešitve.

Slovenska komisarska kandidatka je dejala še, da je pripravljena prispevati k razmisleku o tem, kako bi lahko pristopni proces pri nekaterih vmesnih korakih pospešili. Odločanje s soglasjem o sprejemanju novih držav je sicer povsem utemeljeno, vendar pa je treba po njenih besedah priznati, da lahko odločanje s soglasjem o vsakem koraku tudi upočasni proces že ob nasprotovanju ene same članice.

Cilji njenega mandata

"Če bom potrjena za komisarko, si bom v prihodnjih petih letih prizadevala, da bo čim več držav povsem pripravljenih na prevzem obveznosti članstva v EU in zaključilo pristopna pogajanja," je med cilji svojega mandata navedla Marta Kos.

Kot kratkoročni cilj je medtem navedla napredek kandidatk na njihovi poti v EU. Konkretno bi to med drugim pomenilo zaprtje pogajalskih poglavij s Črno goro, odprtje preostalih sklopov poglavij v pogajanjih z Albanijo ter odprtje prvega sklopa v pogajanjih s Severno Makedonijo, Ukrajino in Moldavijo.

Posebna pozornost vladavini prava

Poudarila je sicer, da mora širitev ostati proces, ki temelji na dosežkih držav kandidatk, saj je to ključno za njegovo kredibilnost in vzdržnost. Posebno pozornost bo v pogajanjih namenila sklopu poglavij, vezanih na vladavino prava.

Če bo treba, pa bo v primeru nazadovanja držav kandidatk na področju spoštovanja temeljnih vrednot tudi aktivirala oziroma priporočila ustrezne ukrepe, je še zapisala. Pri tem je omenila zamrznitev pogajanj o določenih poglavjih, zamik pri odprtju novih poglavij, v hujših primerih pa tudi prekinitev celotnega pogajalskega procesa.

Gospodarsko okrevanje

Med ključnimi prednostnimi nalogami mandata je navedla še podporo Ukrajini na njeni poti k članstvu v EU. Napovedala je, da bo prek finančnega instrumenta za podporo Ukrajini to državo skušala podpreti pri gospodarskem okrevanju, javnih in zasebnih naložbah ter političnem približevanju uniji.

"Ruska vojaška agresija proti Ukrajini predstavlja neizzvan, neupravičen in nezakonit napad na suvereno državo, njeno ozemeljsko celovitost in pravico do samoodločbe. Ukrajina se vsak dan bori za našo svobodo. Zavezujem se, da bom tudi jaz delala za njeno svobodo, med drugim v okviru njenega približevanja EU," je poudarila Marta Kos.

Komisarski kandidati so morali na pisna vprašanja evropskih poslancev odgovoriti v okviru postopka potrjevanja prihodnje Evropske komisije. Med 4. in 12. novembrom bodo sledila še ustna zaslišanja pred pristojnimi parlamentarnimi odbori. Marto Kos bo 7. novembra zaslišal odbor za zunanje zadeve Afet. Potrjevanje celotne komisije na plenarnem zasedanju je predvideno konec novembra.