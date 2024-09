Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen s sestavo svoje nove komisarske ekipe, ki jo je predstavila v torek, utrjuje svoj položaj, menijo bruseljski analitiki. Pri tem opozarjajo predvsem na nejasno razdelitev nalog med posamezne podpredsednike in druge člane komisije.

"Nova struktura Evropske komisije z razpršeno porazdelitvijo portfeljev med člane in znižanjem podpredsedniškega statusa na izvršno funkcijo kaže na preoblikovanje komisije iz kolegialnega organa v predsedniški urad," je v četrtek na družbenem omrežju X zapisal profesor prava EU na univerzi College of Europe Alberto Alemanno.

Pojasnjuje sicer, da von der Leyen zgolj dokončuje proces centralizacije kolegija komisarjev, ki ga je začel že Jose Manuel Barroso, Jean-Claude Juncker pa nadaljeval.

Na vidiku velke spremembe v razmerju moči evropskih institucij

Analitik z univerze v belgijskem Bruggeu meni, da bodo evropski komisarji delovali kot predsedniški svetovalci in ne kot neodvisni in avtonomni odločevalci, kot to zahtevajo temeljne pogodbe EU.

"Za tem procesom se skriva izrazita politizacija evropskega projekta. To bo pod vprašaj postavilo zmožnost komisije, da hkrati deluje kot gonilna sila in varuhinja oblikovanja politik EU," je še zapisal Alemanno. Pričakuje velike spremembe v razmerju moči med Evropsko komisijo, Svetom EU in Evropskim parlamentom.

Portfelji komisarjev se bodo prepletali bolj kot kadarkoli prej

Da v torek predstavljena struktura prihodnje Evropske komisije, v kateri se bodo portfelji posameznih komisarjev prepletali bolj kot kadarkoli prej, še bolj krepi vlogo predsednice, menita tudi analitika bruseljskega think tanka Evropski politični center (EPC) Fabian Zuleeg in Janis Emanuilidis.

Po njunih besedah pri tem ni povsem jasno, kako močan bo položaj šestih podpredsednikov komisije in ali bodo imeli dejansko avtoriteto nad skupino komisarjev. Izpostavila sta položaj izvršnega podpredsednika za kohezijo in reforme, ki ga je von der Leyen namenila Italijanu Raffaeleju Fittu. Zdi se namreč, da njegov portfelj ni najbolje vgrajen v celotno strukturo komisije in prilagojen novim izzivom, s katerimi se sooča unija.

Bruseljska spletna portala Politico in Euractiv, ki se sklicujeta na vire v institucijah EU, pišeta, da je von der Leyen delo med bodoče člane razdelila po načelu deli in vladaj.

Pod vodstvom Kaje Kallas tudi Marta Kos

Med drugim je po navedbah Euractiva slika precej zamegljena na področju zunanje politike, nad katero bo v prihodnje bdela nekdanja estonska premierka Kaja Kallas. Pod njenim vodstvom bo delovalo več komisarjev kot pod aktualnim visokim predstavnikom unije za zunanjo in varnostno politiko EU ter podpredsednikom komisije Josepom Borrellom.

Med drugim bo pod vodstvom Kallas delovala evropska komisarka za širitev Marta Kos, ki bo pristojna tudi za nadaljnjo podporo Ukrajini. Poleg tega bo sodelovala s Fittom.

Kallas bo bdela tudi nad delom evropskega komisarja za obrambo Andriusom Kubiliusom, ki bo sodeloval še s podpredsednikoma za blaginjo in industrijsko strategijo iz Francije Stephanom Sejournejem in podpredsednico za tehnološko suverenost, varnost in demokracijo Henno Virkkunen iz Finske.

Slednja pa si pristojnosti na industrijsko-tehnološkem področju deli z več drugimi podpredsedniki oziroma komisarji, med drugim z izvršno podpredsednico za čisti, pravični in konkurenčni prehod Tereso Ribera iz Španije, ki bo poleg okoljskih tem vodila tudi delo na področju konkurence.

Kdo bo skrbel za red v hiši?

Za podnebno in energetsko politiko velja podobno, poleg Ribere bosta zanjo pristojna še Danec Dan Jorgensen in Nizozemec Wopke Hoekstra, ki velja za zaupnika predsednice.

Po pisanju bruseljskih portalov bo skupaj z dosedanjima podpredsednikoma Valdisom Dombrovskisom in Marošem Šefčovičem, ki naj bi jima von der Leyen prav tako zelo zaupala, skrbel za "red v hiši".

Kljub odhodom in menjavam von der Leyen ostaja trdno v sedlu

V prihodnji komisiji bosta sicer "zgolj" komisarja, a bosta pokrivala po dva portfelja. Dombrovskis bo poleg za gospodarstvo pristojen še za poenostavitev birokracije, o čemer bo neposredno odgovarjal predsednici. Šefčovič, ki bo pristojen za trgovino in ekonomsko varnost, pa bo predsednici neposredno odgovarjal glede medinstitucionalnih odnosov. Tako jima je po mnenju Euractiva von der Leyen zaupala ključna položaja v komisiji.

Visoki uradnik komisije ob tem poudarja, da je moč posameznega podpredsednika oziroma komisarja odvisna tudi od njega samega. Tako težko ocenjuje, ali bo imel Sejourne kot podpredsednik večjo moč kot komisar za notranji trg Thierry Breton, ki je ta teden zaradi nesoglasij s predsednico odstopil tako s komisarskega položaja kot od kandidature za člana prihodnje komisije iz Francije.

Francoski uradniki se po poročanju Politica počutijo izigrane, saj naj bi von der Leyen predsedniku Emmanuelu Macronu ponudila boljši položaj, če zamenja Bretona z drugim kandidatom.

Von der Leyen bo tudi z odhodom Bretona in nekaterih drugih komisarjev, ki so se ji pri določenih odločitvah postavili po robu, utrdila svoj položaj v komisiji. V njej bo sicer ostalo le pet članov obstoječe komisarske ekipe.

Bruseljski uradnik je glede razpršenosti področij med komisarje pojasnil, da so pri strukturiranju komisije ubrali bolj holističen pristop, saj se področja močno prepletajo.

"Pogodba pravi, da so vsi člani kolegija enaki in da imajo vsi enako odgovornost za izpolnjevanje prednostnih nalog. Vsi komisarji morajo sodelovati," pa je že ob predstavitvi ekipe poudarila von der Leyen.