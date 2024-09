Marko Lovec s katedre za mednarodne odnose na ljubljanski fakulteti za družbene vede je za Siol.net povedal, da je Slovenija z dodeljenim resorjem za širitev lahko zelo zadovoljna, saj imamo pri širitvi na zahodni Balkan politične, varnostne in tudi ekonomske interese. "Z vojno in pogajanji za vstop Ukrajine v EU je ta resor dobil novo dimenzijo. Lahko rečemo, da je to eden ključnih resorjev v EU," je ocenil za Siol.net.

O resorju za širitev se je govorilo že leta 2019 v prvem mandatu Ursule von der Leyen, pravi Marko Lovec, a takrat so nekateri vihali nos, da širitve ne bo še deset let in da je to mrtev sektor. "Položaj je dobil madžarski kandidat in zdelo se je, da se na tem področju res ne bo zgodilo veliko. Vendar je z geopolitičnimi spremembami širitev postala spet aktualna, lahko bi rekli, da je to ena ključnih politik EU za vpliv na našo soseščino. Novo dimenzijo je resor dobil tudi z vojno in pogajanji za vstop Ukrajine v EU. Zdaj lahko rečemo, da je to eden ključnih resorjev v EU," pojasnjuje Lovec.

Posebej pomemben je za našo državo, saj si že vrsto let prizadevamo za širitev EU na zahodni Balkan. "To je naš strateški interes iz različnih razlogov: političnih, varnostnih in tudi ekonomskih. Podpiramo tudi članstvo Ukrajine v EU, smo hkrati konstruktivni in proevropski, a nimamo identitete antiruske države, tako da se pričakuje, da bomo z zmernim proevropskim pristopom reševali vprašanja na vzhodu Evrope," poudarja sogovornik.

Na tem mestu bi bila Tanja Fajon odlična

Edino, kar bi bilo za Slovenijo pri komisarski zgodbi po njegovem mnenju bolje, je, da bi ta resor dobila Tanja Fajon. Ocenjuje namreč, da je veliko bolj profilirana, ima izkušnje zunanje ministrice in poslanke v evropskem parlamentu, vsa leta pa si je prizadevala za širitev na zahodni Balkan. "To bi samo okrepilo povezavo med identiteto naše države in resorjem, ki ga bo vodil naš komisar," pravi Lovec.

Je dodeljen resor za Goloba politična zmaga, ki bo popravila vtis z nesečno Veselovo kandidaturo? "Gotovo bo na notranjepolitičnem nivoju dodeljeno komisarko mesto zakrilo to zgodbo. Tudi opozicija bo pod pritiskom, da ne dela več velike zgodbe iz tega, ker smo vseeno dobili pomemben resor. Nenazadnje je SDS velika podpornica Ukrajine in bi bilo dobro, da zdaj v tej zgodbi vsi vidimo neki uspeh. Mislim, da tudi Evropska ljudska stranka ne bo tista, ki bi blokirala Marto Kos pri zaslišanju," ocenjuje politolog.

Kako smo se odrezali v primerjavi s Hrvaško?

Po njegovem mnenju lahko zdaj upamo, da se bosta širitvena energija in geopolitični ponos realizirala, da bo EU kredibilna in da bo res pripravljena sprejeti nove članice in izpeljati notranje reforme. "Za nas je pomembno, da bo EU krepila tudi reformne igralce znotraj držav, predvsem na za nas pomembnem območju zahodnega Balkana."

In še odgovor na vprašanje, ali smo dobili boljši resor kot Hrvaška, ki je dobila resor za Sredozemlje in s katero se radi primerjamo: "Na papirju bi lahko rekli, da smo dobili veliko pomembnejši in bolj izpostavljen resor," pravi Lovec.