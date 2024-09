"S tem lahko še enkrat potrdimo pomembnost tega resorja in dejansko se v tem trenutku še niti ne zavedamo, kako pomembno vlogo bo imela naša komisarka v prihodnji sestavi Evropske komisije," je po seji vlade povedal njen podpredsednik Matej Arčon. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je Marti Kos v torek namenila resor za širitev, vzhodno soseščino in povojno obnovo Ukrajine.

Trdi, da gre za očitno manipulacijo njenih navedb

"Že od začetka vojne sem na strani Ukrajine in ukrajinskega naroda. Odgovor Ukrajine na rusko agresijo je boj za evropske vrednote, demokracijo in svobodo vseh nas. Tako dolgo, kot bo treba, moramo podpirati Ukrajino na vseh mogočih področjih, politično, finančno in vojaško," je zapisala in izrazila prepričanje, da bo lahko kot komisarka za širitev k temu veliko prispevala.

"Verjamem, da je politika širitve najuspešnejša zunanja politika EU, ki prinaša mir, stabilnost, blaginjo ter nove možnosti ne le za nove članice, temveč za vse državljanke in državljane EU," je sporočila in menila, da je to v geopolitičnem okolju, ko je Rusija neizzvano napadla Ukrajino in s tem vnesla vojno na evropsko celino, še posebej pomembno.

Žan Mahnič je spomnil na njeno izjavo za Žurnal24 iz marca 2022, ki jo je v prispevku o slovenski kandidatki v sredo izpostavil tudi spletni portal Politico: "Na račun Rusije je treba izreči vse kritike, vendar si ne smemo zapirati vrat," ter "Slovenija je imela z Rusijo ves čas dobre odnose, v času vlade Janeza Janše smo doživeli premik proti ZDA in oddaljitev od Rusije."

"Nikoli nisem imela proruskih stališč. Navedba v medijih je vzeta iz konteksta in gre za očitno manipulacijo," je zatrdila Kos in poudarila, da so avtorji diskreditacije izpustili prvi del njenega odgovora.

Kot je poudarila, je ta vključeval tudi navedbo, da je dejstvo, da je Rusija agresor in krši mednarodno pravo, dejstvo je, da trpi civilno prebivalstvo in da Rusija laže, ko govori, da civilne ustanove niso tarče. To je vsekakor treba obsoditi.

Podobna stališča je sicer izrazila že v blogu v času kampanje za predsedniške volitve leta 2022, ko je ob pomenu nadaljnje podpore Ukrajini in njeni pravici do samoobrambe kot končni cilj vseh ukrepov izpostavila mir, za katerega je vedno potrebna diplomatska rešitev. "Toda mir za vsako ceno ali z zamrznitvijo statusa quo bi pomenil Putinovo zmago, zmago agresorja," je zapisala.

Po sredini obravnavi na odboru DZ bo danes kandidaturo Marte Kos uradno potrdila vlada. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ji je v torek namenila resor za širitev, vzhodno soseščino in povojno obnovo Ukrajine. Čaka jo še zaslišanje v Evropskem parlamentu, ki ga mora za zasedbo položaja uspešno prestati.