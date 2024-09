Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je bil danes kritičen do predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, ki je v novi sestavi komisije madžarskega komisarja Oliverja Varhelyija premestila z resorja za širitev EU na resor za zdravstvo in dobrobit živali. Meni, da je bila njena odločitev del hinavščine Bruslja glede širitvene politike. Resor za širitev je pripadel Sloveniji, vodila pa ga bo kandidatka za evropsko komisarko Marta Kos.

"Države Zahodnega Balkana na članstvo v EU čakajo že 14 let in pol, kar kaže, da večina v bloku nasprotuje širitvi," je na skupni novinarski konferenci s srbsko ministrico za gospodarstvo Adrijano Mesarović v Budimpešti izjavil madžarski zunanji minister Peter Szijjarto. Vztrajal je, da so izjave uradnikov EU, ki v javnosti podpirajo širitev unije, v nasprotju s tem, kar govorijo za zaprtimi vrati.

Prav tako je prepričan, da si države, ki so najbolj napredovale v pristopnem procesu, želijo, da Varhelyi ostane na položaju. Dodal je še, da bo Madžarska storila vse, kar je v njeni moči, da bi državam Zahodnega Balkana omogočila čimprejšnji vstop v EU, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Resor za širitev EU je v novi sestavi Evropske komisije pripadel Sloveniji, vodila pa ga bo kandidatka za evropsko komisarko Marta Kos. Varhelyi bo medtem po novem odgovoren za zdravstvo in dobrobit živali.