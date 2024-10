Marta Kos ima na računih milijon evrov

Medtem ko nihče izmed 26 komisarskih kandidatov Politicu ni želel posredovati izjav o interesih oziroma svojega premoženjskega stanja, ki so jih morali posredovati odboru Evropskega parlamenta za pravne zadeve (Juri) so jih novinarji Politica kljub temu pridobili in izbrskali najzanimivejše podrobnosti.

Bruseljski portal poudarja, da ni znakov, da bi kateri od kandidatov storil kaj nezakonitega. So pa ob pregledu dokumentov na Politicu našli določene izstopajoče podrobnosti, med drugim obsežen nepremičninski portfelj grškega kandidata za komisarja Apostolosa Cicikostasa in svetovalne aktivnosti slovenske kandidatke Marte Kos ter portugalske kandidatke Marie Luis Albuquerque.

Politico o slovenski kandidatki za evropsko komisarko za širitev piše, da ima glede na svojo izjavo o interesih približno milijon evrov premoženja na varčevalnih računih. Izpostavlja tudi njene svetovalne aktivnosti, med drugim v vlogi višje svetovalke bruseljskega lobističnega podjetja Kreab in v okviru lastnega svetovalnega podjetja s sedežem v Švici. Med svojimi aktivnostmi je navedla svetovanje Evropski nogometni zvezi (Uefa) v letu 2021, navaja bruseljski portal.

Grški kandidat je nepremičninski mogotec

Grk Apostolos Cicikostas, ki je kandidat za komisarja za transport in turizem, ima izjemen seznam nepremičnin, saj na štirih straneh izjave podrobno opisuje delno ali celotno lastništvo 16 stanovanj, več kot 655 tisoč kvadratnih metrov zemljišč, šestih trgovin in več garaž ter skladiščnih prostorov po vsej Grčiji. V lasti ima tudi za več kot 200 tisoč evrov delnic v različnih podjetjih in je prejemnik sredstev iz evropske skupne kmetijske politike za eno od svojih kmetij. Cicikostasova družina je ena najbogatejših v severnem delu Grčije. Cicikostas se za Politico ni odzval na prošnjo za komentar.

Politico poudarja, da več komisarskih kandidatov medtem v izjavah o interesih ni razkrilo prav veliko podrobnosti o svojem premoženju. Med temi so izpostavili francoskega kandidata Stephana Sejourneja, estonsko kandidatko Kajo Kallas in člana obstoječe komisije Maroša Šefčoviča ter Valdisa Dombrovskisa.

Slednji je za Politico pojasnil, da so podatki o njegovem premoženju in interesih javni, odkar je pred desetimi leti postal član Evropske komisije. Dodal je, da se je odločil, da ne bo vlagal v nobene delnice ali obveznice podjetij ali podobne instrumente, da bi se izognil kakršnemu koli občutku morebitnega navzkrižja interesov, niti ni opravljal nobenih komercialnih dejavnosti.

Več sto strani izjav morajo preveriti do sredine oktobra

Še pred začetkom zaslišanj kandidatov pred pristojnimi odbori Evropskega parlamenta, Kos bo kot pristojni zaslišal parlamentarni odbor za zunanje zadeve (Afet), ki bodo potekala v začetku novembra, mora parlamentarni odbor za pravne zadeve (Juri) pregledati izjave komisarskih kandidatov o interesih. Preverjajo tako finančne kot druge interese. Z delom za zaprtimi vrati je začel danes, več sto strani izjav kandidatov pa mora preveriti do sredine oktobra. Ocena odbora Juri, da pri kandidatu ne obstaja konflikt interesov, je predpogoj za vsebinsko zaslišanje pred pristojnim parlamentarnim odborom.

Izjave morajo na primer vključevati podatke zaslužkov zadnjega desetletja, podrobnosti o deležih v podjetjih in drugem premoženju ter morebitna sodelovanja z možganskimi trusti, političnimi strankami ali nevladnimi organizacijami. Izjave veljajo tudi za njihove partnerje in otroke. Pravila so precej prilagodljiva, saj se komisarji lahko odločijo, da ne bodo izpolnili določenih odgovorov, če menijo, da navzkrižje interesov ne obstaja.