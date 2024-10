Zaslišanja kandidatov za evropske komisarje, med njimi slovenske kandidatke Marte Kos, pred pristojnimi odbori Evropskega parlamenta bodo potekala od 4. do 12. novembra, je danes sporočila predsednica parlamenta Roberta Metsola.

"Z mandatom, ki so nam ga dali evropski državljani, bomo evropski poslanci spraševali, ocenili, preučili in glasovali. To je evropska demokracija," je ob naznanitvi časovnice zaslišanj na družbenem omrežju X zapisala Roberta Metsola.

Konferenca predsednikov parlamenta, v kateri so poleg Metsole še vodje političnih skupin, je izbirala med dvema časovnicama komisarskih zaslišanj, ki so ju v torek predlagali predsedniki parlamentarnih odborov. V skladu z eno od njiju bi se zaslišanja začela 14. oktobra, v skladu z drugo, ki so jo torej tudi izbrali, pa 4. novembra.

Konferenca predsednikov parlamenta je obenem potrdila tudi razdelitev zaslišanj med posamezne odbore. Podrobnosti sicer še niso znane, vendar je pričakovati, da bo slovensko kandidatko za evropsko komisarko za širitev Marto Kos zaslišal parlamentarni odbor za zunanje zadeve (Afet).

Točni datumi zaslišanj posameznih kandidatov bodo znani prihodnji teden

Razporeditev zaslišanj komisarskih kandidatov po dnevih naj bi bila znana sredi prihodnjega tedna.

Še pred začetkom bo moral parlamentarni odbor za pravne zadeve (Juri) pregledati izjave komisarskih kandidatov o interesih. Na prvi seji naj bi se sestal že v četrtek, časa pa ima do sredine oktobra.

Za uspešno opravljeno zaslišanje pred pristojnim odborom oziroma odbori bodo morali kandidata oziroma kandidatko podpreti koordinatorji političnih skupin, ki imajo skupaj najmanj dve tretjini članov. Če kandidat ne bo zbral zadostne podpore, mu bodo lahko poslali dodatna vprašanja ali pa ga pozvali na dodatno zaslišanje. Če tudi nato ne bo zbral dvotretjinske podpore, bodo o njem glasovali vsi člani odbora oziroma odborov, ki so ga zaslišali. Za potrditev bo v tem primeru potreboval navadno večino.

Na koncu bodo morali celotno komisijo pod vodstvom Ursule von der Leyen evroposlanci potrditi še na plenarnem zasedanju, kar je mogoče pričakovati zadnji teden novembra. Če pri zaslišanjih ne bo večjih zapletov, bo nova Evropska komisija mandat nastopila 1. decembra.