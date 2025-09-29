H&M razkriva dve jesensko-zimski kolekciji 2025: futuristična vizija in nostalgična vrnitev

H&M v jesensko-zimski sezoni 2025 prinaša dvojno modno zgodbo, ki združuje futuristično vizijo in nostalgično vrnitev v preteklost. Premium kolekcija H&M Studio AW25 se spogleduje z arhitekturnimi linijami in minimalistično estetiko, medtem ko prvo poglavje glavne kolekcije H&M J/Z25 reinterpretira glamur 70. in uporništvo 90. let. Oboje smo proslavili v družbi izbranih medijskih predstavnikov in vplivnežev.

Foto: H&M

Obe kolekciji raziskujeta kontraste in združujeta nasprotja – od brutalizma in rokodelstva do športnega pridiha in romantične senzualnosti. H&M Studio AW25 navdih črpa iz São Paula in Stockholma ter združuje mehkobo materialov z ostrino konstrukcij, s čimer ustvarja izrazite, a nosljive silhuete za sodobno življenje. H&M J/Z25 pa sledi duhu britanske kulture, kjer se tradicionalni vzorci prepletajo z retroromantiko in energijo londonske subkulture. Različni karovzorci se plastijo v nepričakovane kombinacije, barvna paleta pa združuje umirjene rjave, burgundske in nevtralne tone s športnimi poudarki v rdeči in modri barvi.

Foto: H&M

"Za kolekcijo AW25 smo navdih črpali iz tropskega brutalizma São Paula in minimalizma Stockholma, da bi ustvarili močne silhuete. V kolekciji je prisotna tudi ženskost, ki je hkrati stroga in nežna – izraz večplastne sodobne ženske, ki nenehno raziskuje nova obzorja," pravi Linda Wikell, oblikovalka konceptov pri H&M Studio.

"Prvo poglavje naše jesensko-zimske sezone je v resnici posvečeno ravnovesju med težkim in lahkim. Razpoloženje določa igrivi eklekticizem, ki se poklanja ikoničnemu videzu in duhu devetdesetih let, ko so se čipkasti, lahkotni kosi brez truda združevali z denimom, usnjem ali športnimi oblačili," pravi Eliana Masgalos, direktorica oblikovanja pri H&M.

Foto: H&M

Modno popoldne v središču Ljubljane

Predstavitev obeh kolekcij smo v Sloveniji proslavili s posebnim druženjem za vplivneže in novinarje v ljubljanskem lokalu Tozd. Gostje so si ob okušanju raznolike kulinarične ponudbe, ki je združevala japonski minimalizem in tropsko brazilsko svežino, ogledali izbrane kose, se sproščeno družili ter uživali v edinstveni izkušnji, ki jo je na novo raven dvignil silent disco.

V prostoru, oblikovanem s surovimi materiali in minimalističnim brutalističnim vzdušjem, je tišina srečala energijo ritma. Vsak gost je odkrival kolekcijo ob svojem zasebnem glasbenem utripu, v kontrastu med spokojnostjo in gibanjem, med minimalizmom in pulzom. To je bil drzen, ambientalen trenutek – tiha, a močna gesta, popoln odsev kolekcij, ki združujeta navidezno nasprotje v harmonično celoto.

Fotogalerija 1 / 7 / 7

Obe kolekciji sta že na voljo: glavna kolekcija H&M J/Z25 v prodajalnah H&M in na hm.com, ekskluzivna kolekcija H&M Studio AW25 pa izključno na spletu, na hm.com.

Naročnik oglasnega sporočila je H & M HENNES & MAURITZ D.O.O.