Alarm v Kijevu: Rusi našli način, kako izigrati ukrajinsko obrambo

Financial Times poroča, da večmesečni uničujoči ruski zračni napadi kažejo, da je Moskvi uspelo modificirati svoje rakete tako, da so jih naredili manj ranljive za ukrajinsko zračno obrambo. "Bombardiranje, ki je bilo to poletje usmerjeno proti ukrajinskim proizvajalcem brezpilotnih letalnikov, je bil dober pokazatelj, kako Rusija izboljšuje svoje balistične rakete, da bi se te izognile ameriškemu obrambnemu sistemu Patriot," navaja časnik.

Po poročanju Financial Timesa je Rusija zelo verjetno spremenila svoj mobilni raketni sistem Iskander-M, ki izstreljuje rakete z dosegom do 500 kilometrov, ter balistične rakete Kinžal, ki jih izstreljujejo iz zraka in lahko letijo do 480 kilometrov. Te rakete zdaj sledijo običajni poti, potem pa nenadoma spremenijo smer in se spustijo proti tlom v strmem kotu ali izvajajo druge manevre, ki zmedejo sistem ameriške zračne obrambe Patriot.

Zgodila se je prelomnica za Rusijo

"To je 'prelomnica za Rusijo'," je za Financial Times dejal nekdanji ukrajinski uradnik. Ker se Kijev spopada tudi s počasnejšimi dobavami zračnih obrambnih sistemov iz ZDA, je ruska kampanja bombardiranja pred zimo prizadela ključne vojaške objekte in kritično infrastrukturo. Stopnja prestrezanja ruskih balističnih raket v Ukrajini se je poleti izboljšala in avgusta dosegla 37 odstotkov, septembra pa je strmoglavila na le 6 odstotkov, poroča časnik.

Rusi naj bi posodobili tudi zmogljive rakete Iskander, ki povzročajo Ukrajini izjemno škodo. Foto: Gulliverimage Financial Times ugotavlja, da so ukrajinske zračne sile 1. oktobra poročale, da so vse štiri rakete Iskander-M, ki jih je Rusija izstrelila ponoči, zaobšle ukrajinski obrambni sistem države in zadele svoje cilje .

Ruske rakete so to poletje resno poškodovale vsaj štiri obrate za proizvodnjo brezpilotnih letalnikov v Kijevu in okolici. Ruske sile so 28. avgusta napadle tudi obrat, kjer proizvajajo turške brezpilotne letalnike Bayraktar.

Dva uradnika, ki ju je navedel portal, sta povedala, da sta bili med tem napadom na pisarne podjetja, ki razvija in izdeluje komponente za brezpilotne sisteme, izstreljeni dve raketi. Ruske rakete so zaobšle tudi ukrajinsko zračno obrambo in poškodovale pisarne delegacije EU in Britanskega sveta, ki so bile v bližini.

To je prvi znak, da sistem obrambe ne deluje več tako dobro

ZDA na podlagi ukrajinskih podatkov posodabljajo sisteme Patriot, vendar nadgradnje pogosto zaostajajo za izboljšavami Moskve. Foto: Guliverimage "Prestrezniki Patriot so edini v kijevskem arzenalu, ki so sposobni sestreliti ruske balistične rakete. Ruske manevrirne rakete je mogoče sestreliti z manj dovršeno zračno obrambo, vendar so posodobitve teh raket nalogo otežile," poroča Financial Times.

Zahodni uradnik, seznanjen s podatki o delovanju sistemov Patriot, je dejal, da je opazen padec učinkovitosti prestrezanja prvi znak modernizacije ruskih raket. Pravijo, da se je pojavil vzorec, po katerem se prihajajoče rakete v končni fazi obnašajo drugače, kar odstopa od predhodno določenih parametrov udarca.

Nadgradnje zaostajajo za izboljšavami Rusov

Uradnikovo oceno potrjuje poročilo, ki ga je sestavil posebni generalni inšpektor ameriške obrambne obveščevalne agencije za obdobje od 1. aprila do 30. junija. V dokumentu je navedeno, da so se ukrajinske sile "zaradi nedavnih ruskih taktičnih izboljšav, vključno z izboljšavami, ki njihovim raketam omogočajo spreminjanje poti in izvajanje manevrov namesto letenja po tradicionalni balistični poti, težko dosledno uporabljale sisteme zračne obrambe Patriot za zaščito pred ruskimi balističnimi raketami."

Po navedbah zahodnih in ukrajinskih uradnikov Ukrajina deli podatke o uporabi sistemov Patriot s Pentagonom in ameriškimi proizvajalci protizračne obrambe. Ti podatki se uporabljajo za izvajanje posodobitev, potrebnih za sledenje ruskim spremembam. Vendar uradniki poudarjajo, da takšne nadgradnje pogosto zaostajajo za izboljšavami Moskve.

Zelenski že dolgo zahodne zaveznike poziva, naj zagotovijo več sistemov zračne obrambe. Foto: Reuters Predsednik Volodimir Zelenski je nedavno pozval zahodne partnerje k dodatnim sistemom zračne obrambe za Kijev.

Poudaril je, da se Moskva z bližajočo se zimo vrača k svoji znani strategiji napada na ukrajinsko energetsko omrežje, da bi državo pahnila v temo in spodkopala moralo prebivalcev.