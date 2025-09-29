Ste med podjetji, ki si zaslužijo certifikat odličnosti? Preverite!

V času, ko zaupanje postaja ena najdragocenejših valut v poslovanju, ima dobro poslovno ime vse večjo težo. A kako dokazati, da vaše podjetje ne deluje dobro le danes, temveč že dolga leta uspešno raste? Pravi dokaz je Certifikat trajne odličnosti Bizi , priznanje, ki potrjuje dolgoletno poslovno odličnost in odpira vrata novim priložnostim.

Kaj je Certifikat trajne odličnosti Bizi?

Certifikat trajne odličnosti Bizi je priznanje, ki ga podeljuje poslovni asistent Bizi in potrjuje, da podjetje v daljšem obdobju posluje uspešno, stabilno in s finančno močjo. Je certifikat, ki ga prejmejo le najboljša podjetja – v Sloveniji namreč manj kot 5 % vseh podjetij dosega kriterije za pridobitev tega certifikata.

Želite dokazati, da ste med najboljšimi? Ta certifikat to pove namesto vas!

Certifikat temelji na večletni finančni stabilnosti, transparentnosti in zanesljivem poslovanju.

Podeljeni certifikati so vidni na portalu Bizi, ki ga vsak mesec obišče več kot 300.000 uporabnikov.

Odličen za uporabo v ponudbah, podpisih, na spletnih straneh, sejmih in drugih predstavitvah podjetja.

Certifikat potrjuje, da podjetje nima plačilnih težav in posluje dolgoročno stabilno.

Jasno sporočilo potencialnim partnerjem: »Smo vredni vašega zaupanja.«

Foto: Bizi