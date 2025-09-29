Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek,
29. 9. 2025,
13.19

Spadate med 5 % odličnih podjetij v Sloveniji?

Ste med podjetji, ki si zaslužijo certifikat odličnosti? Preverite!

Certifikat trajne odličnosti Bizi | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V času, ko zaupanje postaja ena najdragocenejših valut v poslovanju, ima dobro poslovno ime vse večjo težo. A kako dokazati, da vaše podjetje ne deluje dobro le danes, temveč že dolga leta uspešno raste? Pravi dokaz je Certifikat trajne odličnosti Bizi, priznanje, ki potrjuje dolgoletno poslovno odličnost in odpira vrata novim priložnostim.

Kaj je Certifikat trajne odličnosti Bizi?

Certifikat trajne odličnosti Bizi je priznanje, ki ga podeljuje poslovni asistent Bizi in potrjuje, da podjetje v daljšem obdobju posluje uspešno, stabilno in s finančno močjo. Je certifikat, ki ga prejmejo le najboljša podjetja – v Sloveniji namreč manj kot 5 % vseh podjetij dosega kriterije za pridobitev tega certifikata.

Nekaj podjetij, ki je že pridobilo certifikat:
IT-opti d.o.o.
DENTALNI STUDIO VIP, d.o.o.
Jerman group, Uroš Jerman s.p.
G-SERVER d.o.o.
Suvad Abdulahović s.p.

Želite dokazati, da ste med najboljšimi? Ta certifikat to pove namesto vas!

  • Certifikat temelji na večletni finančni stabilnosti, transparentnosti in zanesljivem poslovanju.
  • Podeljeni certifikati so vidni na portalu Bizi, ki ga vsak mesec obišče več kot 300.000 uporabnikov.
  • Odličen za uporabo v ponudbah, podpisih, na spletnih straneh, sejmih in drugih predstavitvah podjetja.
  • Certifikat potrjuje, da podjetje nima plačilnih težav in posluje dolgoročno stabilno.
  • Jasno sporočilo potencialnim partnerjem: »Smo vredni vašega zaupanja.«

PREVERITE, ali vaše podjetje ustreza kriterijem!

Certifikat trajne odličnosti Bizi | Foto: Bizi Foto: Bizi

Več o Certifikatu trajne odličnosti Bizi si lahko preberete tukaj.

