Tej novi bovli se ne boste mogli upreti

Kaj boste danes jedli za malico? Se vam mudi in bi si radi privoščili hitro, vendar uravnoteženo kosilo? Izberite Nikino skledo s falaflom, ki vas bo navdušila z okusnimi sestavinami, svežino in praktičnostjo.

Foto: Spar

Zato je Nikina skleda s falaflom odlična izbira

1. Polna dobrih stvari

Nikina skleda s falaflom vas bo navdušila s kombinacijo grškega tzatzikija, kuskusa, čičerikinega falafla, paradižnika, mehkega sira iz slanice, kumar in rdeče čebule. Pohvali se lahko z visoko vsebnostjo beljakovin, saj vsebuje kar 23,5 g beljakovin na porcijo.

2. Sveže pripravljen obrok s police

Nikina skleda s falaflom je hiter in svež obrok, saj jo pripravljajo in pakirajo kar v trgovini. Tako vam ne bo treba razmišljati, kaj in koliko sestavin morate nakupiti za kosilo, prihranili pa boste tudi čas, ki bi ga sicer porabili za pripravo obroka.

3. Pojeste jo lahko kadarkoli in kjerkoli

Nikino skledo s falaflom si lahko privoščite za zajtrk, malico, kosilo ali večerjo. Jeste jo lahko v službi, šoli, doma ali na poti, saj je pakirana v praktično embalažo s pokrovom. Morebitne ostanke lahko shranite in jih pojeste kasneje.

4. Popotovanje za brbončice

V Nikini skledi s falaflom so, poleg običajnih sestavin, ki smo jih vajeni pri nas, združene tudi sestavine iz različnih kuhinj sveta. To so grški tzatziki, kuskus, katerega okus vas popelje v Severno Afriko, in čičerikin falafel, ki vam pričara okuse Bližnjega vzhoda. Tako vas Nikina skleda s falaflom lahko vsak dan popelje na kulinarično popotovanje.

5. Okolju prijazna

Embalaža Nikine sklede s falaflom je izdelana iz lesa, papirja in reciklirane plastike, zato njena uporaba ne obremenjuje okolja.

Novost v Sparovi Hitroteki je Nikina skleda s falaflom. Foto: Spar

Novost v Sparu: Nikina skleda s falaflom

Nikino skledo s falaflom je ustvarila Nika Krmec, ki je navdih zanjo črpala iz svojega velikega zanimanja za vegetarijanske obroke. "Razmišljala sem, kakšno skledo pripraviti in katere sestavine imajo ljudje najraje, hkrati pa sem želela, da bo poletno sveža. Tako sem pristala pri kombinaciji falafla, kuskusa, sveže zelenjave in tzatziki omake." Nika pravi, da jo priporoča vsem, ki si želijo lahkega, a hranilnega obroka. "S skledo si želim ponuditi dodaten obrok v naboru vegetarijanskih jedi, predvsem pa navdušiti tiste, ki tovrstnih jedi običajno ne jedo."

Foto: Spar

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR.