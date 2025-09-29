Ste že slišali za tabato, trening, ki je obnorel Slovenke? #video

Med številnimi oblikami vadbe je tabata ena tistih, ki je v zadnjih letih doživela izjemno priljubljenost. Gre za obliko visokointenzivnega intervalnega treninga, ki združuje kratke in intenzivne intervale vadbe z aktivnimi odmori. Zaradi svoje učinkovitosti in kratkega trajanja – običajno traja do 20 minut – je postala popolna rešitev za vse, ki želijo hitre rezultate v minimalnem času. Tabata je tudi ena izmed najbolj priljubljenih vadb v premium dostopu Fit akademije.

Fit akademije 17 je zasnovana na preprost in dostopen način. Ne zahteva odrekanja ali veliko časa, cena pa je trenutno znižana na 27,9 evra. Ob nakupu program ostane vaš za vedno! Udeležencem pomaga korak za korakom izboljšati prehranjevalne navade in vključiti telesno aktivnost v vsakdanje življenje. Do zdaj je program pomagal že več kot 80 tisoč Slovenkam in Slovencem narediti trajno spremembo. Prijave so že odprte!

Predanost, strokovnost in iskrena želja pomagati – to so besede, ki soustvarjajo enega najbolj priljubljenih programov za preoblikovanje telesa in življenjskega sloga v Sloveniji. Foto: Fit akademija

Premium dostop do vsebin, ki pospešijo vaš napredek

Fit akademija 17 ponuja možnost nadgradnje s premium dostopom, ki odpira vrata do ekskluzivnih vsebin in treningov, s katerimi lahko svojo preobrazbo še pospešite. Med najbolj priljubljenimi so ravno treningi tabata, ki zaradi svoje učinkovitosti navdušujejo številne udeleženke.

Poleg njih premium vključuje še dodatne oblike vadbe, kot so Fit dance, Fit jutro in Fit korakanje, ter dostop do posebne knjižice z 20 recepti, ki sta jih pripravila tekmovalca MasterChefa Barbara in Luka.

Premium dostop vas stane le deset evrov doplačila ob nakupu akademije, vsebine pa vam ostanejo za vedno.

Trening tabate je intenzivna, motivacijska vadba, ki vas popelje do najboljših rezultatov- Foto: Fit akademija

Intenzivno, kratko in učinkovito

Pri tabati gre za obliko visokointenzivnega intervalnega treninga, pri katerem telo v kratkem času dela na svojem maksimumu. Trening je zasnovan tako, da v samo 15 do 20 minutah dosežete več kot z uro zmerne vadbe.

Vaje se izvajajo v serijah: 20 sekund maksimalne intenzivnosti, sledi deset sekund počitka, kar se večkrat ponovi brez daljših premorov. Rezultat? Pospešeno kurjenje maščob, ki se nadaljuje še do 12 ur po koncu vadbe, kar je znano kot t. i. afterburn efekt.

Glavne prednosti treninga tabate: hitro in učinkovito kurjenje kalorij,

kratka, a intenzivna vadba za tiste s pomanjkanjem časa,

lahko jo izvajajo začetniki ali vrhunski športniki,

izboljšuje moč in eksplozivnost,

"afterburn" učinek, ki poskrbi za porabo maščob in kalorij še več ur po vadbi.

Maksimalni rezultati v minimalnem času

Fit akademija vključuje devet različnih tabata treningov, ki so premišljeno zasnovani za vse stopnje pripravljenosti. Vadbo lahko izvajate brez posebne opreme kar doma, na prostem ali celo v pisarni. Gre predvsem za vaje z lastno telesno težo, kot so počepi, sklece, izpadni koraki in dinamični skoki, po želji pa lahko dodate tudi uteži za večji izziv.

Tabata je idealna za tiste, ki iščejo hitre in vidne rezultate, a nimajo časa za dolge vadbe. Vadba zahteva napor, a nagrade so več kot vredne vloženega truda: boljše počutje, izboljšana telesna pripravljenost in vidne spremembe na telesu. Zato jo je ustanoviteljica Fit akademije Patricia Pangeršič vključila v premium dostop Fit akademije kot ključno orodje za doseganje optimalnih rezultatov v kratkem času.

Za 27,9 evra prejmete dostop do Fit akademije 17, ki združuje vse ključne elemente za trajno spremembo življenjskega sloga. Program je zasnovan tako, da mu lahko sledi vsak, ne glede na starost, telesno pripravljenost ali izkušnje z vadbo.

Kaj dobite: Patricia Pangeršič je obraz in srce Fit akademije – s svojim pristopom dokazuje, da za spremembo ne potrebujemo popolnosti, ampak odločen prvi korak. Foto: Fit akademija 11 vodenih vadbenih programov, med katerimi najdete različne treninge za moč, vzdržljivost, gibljivost in splošno počutje (vključno z vadbo za začetnike, nosečnice, mamice po porodu, starejše in tiste z bolečinami v križu),

več kot 70 receptov za uravnoteženo prehrano – zajtrki, kosila, večerje in malice z enostavnimi sestavinami,

tedenske jedilnike in natančne nakupovalne sezname, ki vam olajšajo načrtovanje,

knjižico za spremljanje napredka in dnevnik treningov,

dostop do zaprte Facebook skupnosti, kjer najdete podporo, motivacijo in izkušnje drugih udeleženk ter

vodene meditacije in sprostitvene vaje za zmanjšanje stresa in boljše psihično počutje Prijavite se!

Preverite najbolj priljubljen trening za varen začetek

Med vsemi vadbenimi programi, ki jih vključuje osnovni paket Fit akademije 17, je največ navdušenja požel prav BASIC program. Zakaj? Ker je zasnovan z mislijo na vse, ki s treningi šele začenjajo.

BASIC je popolna izbira za vse, ki: se po dolgem času vračajo k telesni aktivnosti,

želijo izboljšati osnovno telesno pripravljenost,

se želijo gibati varno, postopno in premišljeno.

Foto: Shutterstock

Treningi so vodeni, jasni in prilagojeni tako, da se intenzivnost postopoma stopnjuje, kar pomeni, da se telo naravno krepi, vi pa ohranjate motivacijo, saj že po nekaj tednih občutite razliko tako v počutju in vzdržljivosti kot v moči in samozavesti.

Vsak trening lahko opravite v udobju svojega doma, potrebujete le blazino in nekaj prostora. Ker so posnetki na voljo kadarkoli, vadbo zlahka prilagodite svojemu urniku.

Ne glede na to, ali se boste odločili za premium različico in energično tabato ali postopno grajenje forme v osnovni različici Fit akademije, ki vam ponuja kar 11 vrst različnih treningov, je najpomembnejši vaš prvi korak. Fit akademija 17 vam ponuja vse, kar potrebujete za uspeh: jasen načrt, strokovno vodstvo, podporno skupnost in vsebine, ki ostanejo vaše za vedno. Zdaj je pravi trenutek, da izberete sebe.

V Fit akademiji vas naučijo pravilne izvedbe vaj. Foto: Fit akademija

FIT AKADEMIJA 17 VAS NAGRADI Foto: Fit akademija Trije udeleženci, ki bodo v šestih tednih dosegli največji napredek, bodo tudi denarno nagrajeni. Pogoj za sodelovanje v boju za nagrado je fotografiranje pred akademijo in po njenem koncu. Na podlagi prejetega gradiva bodo izbrali tri zmagovalce. Več informacij in podrobnosti prejmete, ko se prijavite in začnete svojo pot v FA14. Pridružite se in osvojite ne le boljše počutje, ampak še dodatno nagrado za svoj trud! prvo mesto = 1000 evrov + MYPROTEIN darilni bon v vrednosti 300 evrov

= 1000 evrov + MYPROTEIN darilni bon v vrednosti 300 evrov drugo mesto = 800 evrov + MYPROTEIN darilni bon v vrednosti 200 evrov

= 800 evrov + MYPROTEIN darilni bon v vrednosti 200 evrov tretje mesto = 500 evrov + MYPROTEIN darilni bon v vrednosti sto evrov





