Izgubila sem 33 kilogramov in dobila nazaj sebe #intervju

Ko je številka na tehtnici pokazala 96 kilogramov, si je rekla: "Dovolj je!" V ogledalu ni več prepoznavala ženske, ki je bila nekoč polna energije in veselja do življenja. Oblačila, ki so ji bila všeč, ji niso bila prav. Fotografiranju se je izogibala. Samozavest? Skrita pod plastmi ohlapnih oblačil in dvomov o sebi. Potem pa je prišel trenutek, ko je končno sebe postavila na prvo mesto. Danes, 33 kilogramov kasneje, 34-letna profesorica iz Štajerske dobesedno žari. Brez težav obleče, karkoli si zaželi. Ker je vztrajala – ne z dieto, ampak s Fit akademijo . Programom, ki ga ne opisuje kot hujšanje, ampak kot novo poglavje v življenju. "To ni dieta, to je način življenja," pravi iskreno. Z nami je delila svojo zgodbo, ovire, čez katere je šla, in vse ključne trenutke, ki so jo pripeljali do tja, kjer je danes, ko s ponosom pravi: "Če sem zmogla jaz, lahko tudi ti."

Spopadali ste se z odvečnimi kilogrami. Kaj je bil glavni vzrok za to?

Težave s težo sem imela že od mladih nog. Nikoli nisem bila med tistimi, ki imajo srečo z lepo postavo. Ko pa se je tehtnica ustavila pri 96 kilogramih, sem vedela, da je čas za spremembo. V ogledalu sem videla postavo brez samozavesti, brez energije – in to me je res zadelo.

Foto: Osebni arhiv

Ste se zaradi odvečnih kilogramov spoprijemali s kakšnimi omejitvami v vsakdanjem življenju?

Seveda. Nakupovanje oblačil je bilo prava nočna mora. Tisto, kar mi je bilo všeč, mi ni bilo prav ali pa sem se v tem počutila še slabše. Nosila sem ohlapna oblačila, ki so skrivala telo, a tudi mojo samozavest. Fotografij sem se izogibala, saj si na nobeni nisem bila všeč.

Kaj je bil razlog, da ste se odločili spremeniti svoj življenjski slog?

Hotela sem se v svoji koži počutiti bolje. Čas je bil, da sebe postavim na prvo mesto.

S kakšnimi težavami ste se srečevali, ko ste poskušali shujšati? Kje so bile največje ovire?

Največja ovira sem bila jaz sama, predvsem moj strah, da bo šlo vse po isti poti kot vedno. Diet sem se bala, ker sem vedela, kako hitro se lahko vse podre, ko popustiš.

Ste pred udeležbo v Fit akademiji že poskušali izgubiti kilograme? Če ste, me zanima, na kakšen način in kako uspešni ste bili pri tem?

Da, večkrat. Diete so delovale, a le dokler sem bila stroga sama s sabo. Ko sem se sprostila, so se kilogrami vrnili.

Kaj je glavna razlika med Fit akademijo in drugimi programi?

Fit akademija ni dieta, pač pa način življenja. Ni se ti treba ničemur odpovedati. To je bil zame pravi prelomni trenutek.

Kaj vas je spodbudilo k temu, da ste se pridružili FA?

Preprosto – preveč kilogramov. Vedela sem, da moram nekaj spremeniti.

Kdaj ste se priključila Fit akademiji in koliko časa že vztrajate oz. ste vztrajali?

Začela sem pri Fit akademijo 10, a takrat mi ni uspelo. Pravi "klik" se je zgodil pri Fit akademiji 13 in od takrat sem vztrajna in predana.

Kakšna pričakovanja ste imeli pred udeležbo v akademiji?

Glede na pretekle izkušnje jih nisem imela veliko. Začela sem počasi, z majhnimi in dosegljivimi cilji, primernimi moji kondiciji.

Ali ste si pred udeležbo postavili določene cilje? Katere?

Moj cilj je bil izgubiti vsaj 15 kilogramov in izboljšati kondicijo, ampak sem dosegla veliko več. Izgubila sem 33 kilogramov, izboljšala svojo kondicijo in, kar je najpomembneje, ponovno našla samozavest.

Foto: Osebni arhiv

Kako bi opisali svoje občutke ob začetku aktivnega sodelovanja v FA?

Občutki so bili mešani, nisem vedela, kaj pričakovati. A že po prvih treningih sem čutila razliko. Vsak dan je bilo bolje.

Po kolikšnem času ste opazili prve spremembe? Katere spremembe so to bile?

Presenetljivo hitro. Najprej na tehtnici, nato na telesu in v izmerjenih obsegih.

So bili treningi prilagojeni vašim sposobnostim?

Vsekakor. Vsak trening je bil prilagodljiv, tudi za začetnike ali tiste z manj kondicije.

Ali ste kdaj doživeli trenutke, ko ste želeli odnehati?

Ne. Ko enkrat vidiš rezultate, vztrajaš. In to me je gnalo naprej.

Kateri del programa Fit akademije vam je najbolj všeč?

Vse! Treningi, recepti, trenerji – celoten program je vrhunski. Sprememba je bila zelo pozitivna.

Kaj vas motivira, da vztrajate s spremenjenim življenjskim slogom?

Najbolj to, da se lahko brez sramu pogledam v ogledalo in oblečem, karkoli želim.

Ste z dosežki navdihnili še koga iz svojega okolja?

Verjamem, da sem navdihnila marsikoga, čeprav tega sama nisem nikoli delala zato, da bi koga navdušila, ampak zase. Veliko ljudi iz mojega okolja mi danes pove, da jih je moja preobrazba motivirala, da so tudi sami začeli razmišljati o spremembah. Pogosto slišim pohvale, kako dobro sem videti, kako žarim in da se mi vidi, da sem zadovoljna sama s sabo. In prav te besede mi veliko pomenijo, ker vem, da moj trud ni bil zaman. Morda zdaj še kdo drug stopa po poti, ki sem jo tudi sama začela.

Foto: Osebni arhiv

Kako pomembna je bila podpora trenerjev in skupnosti Fit akademije pri doseganju zastavljenih ciljev?

Izjemno pomembna. Patricia in trenerji so vedno tam, ko jih potrebuješ. Vedno ti stojijo ob strani, tudi ob slabih dneh.

Ste po koncu programa ohranili življenjski slog?

Da. Nadaljujem po isti poti, saj to ni le faza, ampak nov način življenja.

Kako ste vključevali vadbo in zdrav življenjski slog v svoj vsakdanjik?

Načrtovanje je ključno. Vse si organiziram vnaprej. In če kdaj dan ne gre po načrtu, ne obupam.

Vas je FA naučila kakšne lekcije za dolgoročen uspeh? Če da, katere?

Da se vztrajnost vedno obrestuje. Ne samo pri vadbi ali hujšanju, ampak v življenju nasploh.

Kakšni so vaši cilji za naprej?

Ohraniti rezultate, dodatno oblikovati telo in izgubiti še kakšen kilogram. Oblikovanje telesa je dolgotrajen proces, a vem, da mi bo uspelo.

Foto: Osebni arhiv

Kako bi spodbudili nekoga, ki še ni pripravljen narediti prvega koraka?

Fit akademija je vrhunsko zasnovan program, pri katerem ničesar ne pogrešaš. Hrana je raznolika, tudi sladice so dovoljene, treningi so prilagodljivi. Če razmišljaš, ali bi začel – naredi prvi korak. Ne bo ti žal!

Sama sem izjemno hvaležna Fit akademiji, Patricii in celotni ekipi. Zahvaljujoč njim sem danes tam, kjer sem – zadovoljna, samozavestna in polna energije. Če sem zmogla jaz, lahko tudi ti!

