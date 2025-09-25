Kitajski strokovnjaki za drone sodelovali s sankcioniranim ruskim proizvajalcem orožja

Dokumenti, ki jih je pridobil Reuters, kažejo, da so kitajski strokovnjaki zaradi razvoja dronov večkrat obiskali Rusijo. Kitajsko ministrstvo pravi, da s tem ni seznanjeno in trdi, da Kitajska nikoli ni dobavljala smrtonosnega orožja nobeni strani v konfliktu, ne Rusiji ne Ukrajini.

Kitajski strokovnjaki za drone so odleteli v Rusijo, da bi opravili tehnično razvojno delo na vojaških dronih pri državnem proizvajalcu orožja, ki je pod zahodnimi sankcijami, je razvidno iz dokumentov, ki jih je videl Reuters, za katerega sta spregovorila tudi dva uradnika. Od drugega četrtletja lanskega leta so več kot 12-krat obiskali proizvajalca orožja IEMZ Kupol. V tem času je Kupol prek ruskega posrednika prejel tudi pošiljke kitajskih napadalnih in nadzornih brezpilotnih letalnikov, navajajo dokumenti.

Septembra lani je Reuters razkril, da je Kupol s pomočjo lokalnih strokovnjakov na Kitajskem razvil nov brezpilotni letalnik Garpiya-3. Zdaj pa omenjena agencija poroča o obsežni vpletenosti kitajskih strokovnjakov v teste in tehnološko delo na vojaških brezpilotnih letalnikih v Rusiji. Uradnika, ki sta zaradi občutljivosti informacij prosila, da se ne razkrije njuna identiteta, sta dejala, da sodelovanje nakazuje na poglobitev odnosa med Kupolom in kitajskimi podjetji pri razvoju brezpilotnih letalnikov, ki so ključnega pomena za rusko vojno v Ukrajini.

Kitajska: Nikoli nismo dobavljali smrtonosnega orožja nobeni strani

Kitajsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da ni seznanjeno s sodelovanjem. "Kitajska je vedno ohranjala objektivno in pošteno stališče do vprašanja ukrajinske krize, nikoli ni dobavila smrtonosnega orožja nobeni strani v konfliktu in strogo nadzoruje blago z dvojno rabo, vključno z izvozom brezpilotnih letalnikov," je ministrstvo sporočilo v izjavi za Reuters.

Medtem se Kremelj, rusko obrambno ministrstvo in IEMZ Kupol na prošnje za komentar niso odzvali.

Rusija prejela več kot ducat kitajskih brezpilotnih letalnikov

Dokumenti, vključno s poslovnimi računi in bančnimi izpiski, so pokazali, da je Kupol lani prejel več kot ducat enosmernih napadalnih brezpilotnih letalnikov, ki jih je proizvedlo podjetje Sichuan AEE, kitajski proizvajalec brezpilotnih letalnikov. Brezpilotne letalnike je dobavilo rusko podjetje za nabavo obrambne opreme TSK Vektor, ki je pod sankcijami ZDA in EU, so sporočili uradnika in dokumenti. Tudi TSK Vektor in Sichuan AEE se na prošnje za komentar nista odzvala.

Vlada ZDA in predstavništvo Evrope sta večkrat izrazila zaskrbljenost zaradi kitajskih podjetij, ki ruskim proizvajalcem dobavljajo orožja, zato so proti nekaterim od njih uvedli sankcije.

Garpije lahko preletijo stotine kilometrov

Reuters je julija poročal, da Kupol proizvaja na tisoče enosmernih napadalnih brezpilotnih letal Garpija z uporabo kitajskih delov, vključno z motorji. Garpije, ki so zasnovane po vzoru iranskega brezpilotnega letala Shahed, lahko preletijo stotine kilometrov do vnaprej programiranih ciljev, nato pa strmoglavijo in ob trku eksplodirajo. Kijev je sporočil, da jih v Ukrajini vsak mesec uporabijo približno 500.

Evropska uradnika sta dejala, da bi pošiljke majhnega števila kitajskih napadalnih brezpilotnih letal in prisotnost kitajskih strokovnjakov lahko kazale na zanimanje Kupola za širitev proizvodnje na nove modele brezpilotnih letal.

Izredni višji sodelavec Centra za novo ameriško varnost Samuel Bendett je dejal, da je Kitajska postala ključni del ruske vojaške dobavne verige. "V ruskih vojaških sistemih imajo kitajske komponente ogromno vlogo, zlasti pri zračnih brezpilotnih letalih," je dejal Bendett.

V dokumentu podjetja AEE, ki podrobno opisuje pošiljke podjetju TSK Vektor, ki ga je videla tiskovna agencija Reuters, je potrjena dobava enosmernih napadalnih brezpilotnih letal A140 in A900. Navedenih je tudi več drugih brezpilotnih letal – A60, A100 in A200 – ki naj bi bili dostavljeni Rusiji.