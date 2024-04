Evropska komisija potrdila: zbiranje podpisov se lahko začne

"Evropska komisija je potrdila našo državljansko pobudo za varen in dostopen splav v Evropi in v sredo, 24. aprila, začnemo z največjo evropsko kampanjo v zgodovini Inštituta 8. marec," so sporočili z inštituta. Na evropski ravni nameravajo v sedmih tednih zbrati vsaj milijon podpisov državljanov in državljank EU, kolikor jih potrebujejo za uspeh iniciative. S pobudo želijo odpraviti stiske žensk po vsej Evropi, ki nimajo dostopa do varnega splava in ne morejo svobodno odločati o svojem telesu.

V želji, da bi v Evropi vsakdo imel svobodo izbire, so pri Inštitutu 8. marec zagnali gibanje My voice, My Choice (Moj glas, moja izbira), s katerim so povezali posameznike, posameznice in organizacije iz Španije, Francije, Poljske, Finske, Irske, Hrvaške in Avstrije, da bi skupaj zaščitili reproduktivne pravice. Kampanjo zbiranja podpisov bo za celotno Evropo koordiniral Inštitut 8. marec.

"Skupaj bomo v rekordno hitrem času poskušali zbrati milijon podpisov. Podpise bomo zbirali v mestih, na dogodkih, na ulicah, po vaseh," so sporočili z inštituta.

V Sloveniji pravica do splava že 50 let sodi med ustavne pravice, saj je bila že takrat zapisana v Ustavo SFRJ, kar je bilo takrat v Evropi edinstveno. "Veseli smo, da je Slovenija ena izmed držav z najbolj urejenimi in zaščitenimi reproduktivnimi pravicami. Članice in člani drugih evropskih organizacij nam pogosto pravijo, da smo jim v tem pogledu velik vzor in žarek upanja," so povedali pri Inštitutu 8. marec.