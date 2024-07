Hrvaška pevka Severina je med poletjem polno zasedena z nastopi, tudi tokrat pa jo je v klub Diamond na Krku, kjer je nastopila ob koncu preteklega tedna, pozdravila velika množica njenih oboževalcev.

Severina: Dončića bi rada spomnila, da mi je obljubil dres za sina

"Pogosto se zgodi, da je občinstvo glasnejše od nas, sinoči so prekosili sebe in nas. Lepo je bilo videti ljudi iz vseh krajev Hrvaške, Makedonije, Slovenije, Nizozemske, Bosne in Hercegovine. To so vsi, ki mi jih je uspelo videti. Tukaj je bil naš in vaš, svetovni Luka Dončić, ki bi ga rada spomnila, da mi je obljubil dres za sina," je po koncertu povedala dobro razpoložena Severina in dodala, da se je imela res odlično, je poročal hrvaški Index.

Luka Dončić ne skriva, da je Severinin oboževalec. Leta 2022 je zanj nastopila tudi v dvorcu Zemono ob podpisu nove bogate NBA-pogodbe, ki jo je sklenil z Dallas Mavericks, in takrat to delila s sledilci na Instagramu.

Znano je, da se Luka Dončić rad vrača na otok Krk, kjer običajno dopustuje v mestu Punat, zato je tokrat očitno združil prijetno s koristnim in se na Krku odpravil na pevkin koncert.

