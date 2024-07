Hrvaška pevka Severina je med oddihom na otoku Vrnik, kjer dopustuje s sinom Aleksandrom in prijatelji, srečala hrvaška nogometaša Luko Modrića in Matea Kovačića. Skupne fotografije s srečanja je delila na družbenem omrežju Instagram.

"Fantje, ki nas razveseljujejo na igrišču in zunaj njega," je pod fotografije zapisala hrvaška pevka. Obema se je zahvalila za družbo in skupne fotografije.

Ali Severina in hrvaška nogometaša na otoku dopustujejo skupaj ali gre le za naključno srečanje, ni jasno. Je bil pa nad odlično družbo, v kateri se je znašel, zagotovo navdušen njen sin Aleksander, ki je z Modrićem in Kovačićem posnel več fotografij.

Nad fotografijami so bili navdušeni tudi pevkini sledilci, ki so v komentarjih zapisali, da se je na dopustu srečala močna ekipa in da hrvaška nogometaša nista osrečila nje, ampak ravno obratno.

Hrvaška s prvenstva izpadla v skupinskem delu

Nogometaša Luka Modrić in Mateo Kovačić, ki sta Hrvaško zastopala na nedavnem evropskem prvenstvu v Nemčiji, že več dni dopustujeta skupaj. Kovačić je pred dnevi namreč objavil fotografijo s hčerko in njunima izbrankama, na kateri pozirajo pred trdnjavo v mestu Korčula.

Čeprav je Hrvaška s prvenstva izpadla že v skupinskem delu, sta si reprezentanta privoščila več kot zaslužen poletni oddih.

