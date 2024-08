Je res počilo med Francijo in Arabci?

Videoposnetek z logotipom Al Jazeere, ki opisuje domnevno zamrznitev leta 2021 sklenjene pogodbe med Francijo in Združenimi arabskimi emirati o nakupu 80 francoskih vojaških lovcev rafale, je v torek v poznih večernih urah po našem času med prvimi na družbenem omrežju X objavil profil z vzdevkom @Zlatti71.

Izrezka iz videoposnetka, ki je bil objavljen na platformi X, na spletnih straneh ali drugih kanalih Al Jazeere pa ne obstaja. Foto: Posnetek zaslona

Gre za proruski propagandni profil, ki sicer deli skoraj izključno vsebine, ki v vojni Ukrajini podpirajo Rusijo, so kritične in pogosto žaljive ter sovražno nastrojene do Ukrajine in držav Zahoda.

Videoposnetek oziroma informacijo, ki jo posreduje, je kasneje delilo še več profilov, ki širijo podobne objave kot @Zlatti71, na primer Kim Dotcom:

Foto: Posnetek zaslona

Pregled vsebin, ki jih je v od aretacije Pavla Durova, ustanovitelja komunikacijske aplikacije Telegram, na spletni strani ali na profilih na družbenih omrežjih objavila Al Jazeera, razkriva, da domnevna zamrznitev pogodbe o nakupu vojaških letal ni omenjena nikjer.

Edini prispevek Al Jazeere, v katerem so hkrati omenjena letala rafale in Pavel Durov, zgolj poudarja, da Združeni arabski emirati pozorno spremljajo dogodke, povezane z aretacijo Durova – ta je sicer Rus, a ima od leta 2021 tudi državljanstvo ZAE –, opisuje pa tudi tesno vojaško zavezništvo Francije in Emiratov, katerih oborožene sile med drugim uporabljajo francoske tanke leclerc in letala rafale (vir).

Da gre za lažen videoposnetek, ki si izposoja grafično podobo in logotip Al Jazeere, je na družbenem omrežju X opozoril tudi novinar Shayan Sardarizadeh, glavni razbijalec lažnih novic in dezinformacij pri projektu BBC Verify, ki nastaja pod okriljem britanske javne medijske hiše BBC.

This is a fake Al Jazeera video that falsely claims the UAE has frozen the purchase of 80 fighter jets from France over the arrest of Telegram CEO Pavel Durov.



It's part of a huge pro-Kremlin disinformation operation that churns out fake videos in the name of mainstream outlets. pic.twitter.com/sfTkqHJYj8