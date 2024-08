Ruski milijarder, ki je zaplodil več kot sto otrok

Ruski milijarder Pavel Durov, ki so ga v soboto aretirali v Franciji, ni znan zgolj po tem, da je soustanovil uspešno sporočilno platformo Telegram, ampak ker je kot darovalec sperme biološki oče več kot sto otrokom v dvanajstih državah po svetu.

Sobotna aretacija 39-letnega Pavla Durova na pariškem letališču seveda ni povezana z njegovim darovanjem sperme, ampak ker ga francoski preiskovalci obtožujejo pomanjkanja moderiranje vsebina na platformi Telegram.

Sokriv za zločine?

Francoska policija vidi to kot okoliščino, ki omogoča nemoteno izvajanje kriminalnih dejavnosti. Milijader, ki naj bi imel tudi francosko državljanstvo, je zaradi nezadostnega sodelovanja z organi pregona postal sokriv za preprodajo mamil, goljufije in kazniva dejanja v zvezi z zlorabo otrok, piše nemški Deutsche Welle.

Vrnimo se zdaj nazaj k “karieri” Durova kot darovalca sperme. Kot piše nemški medij Focus, se je vse začelo tako, da ga je par, s katerim ga je vezalo prijateljstvo, zaprosil, če bi lahko daroval svojo spermo, da bi tako uresničil njuno željo po otroku.

Durov je dal svoj DNK na voljo javnosti

Durov je naprej mislil, da je to le šala, nato pa ugotovil, da mislita resno. Odločil se je, da izpolni njuno željo. To pa je bil šele začetek, saj je s svojim darovanjem sperme nadaljeval. Pomagal naj bi parom v dvanajstih državah po svetu in bil biološki oče več kot sto otrokom.

Zdaj želi Durov dati svoj DNK na voljo javnosti. "Da se moji biološki otroci lažje najdejo," je pojasnil. Kot piše Focus, je to glede na število njegovih otrok, ki so med seboj biološko povezani, to zelo razumna ideja.

Ne samo zato, da se bratje in sestre lahko najdejo – ampak tudi zato, da bi preprečili, da bi se polbratje in polsestre zaljubile drug v drugega in si ustvarili družino, ne da bi vedele za svoje starše.